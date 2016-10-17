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Суд в Москве приступил к допросу отца студентки Ивановой (Карауловой)

Сюжет: Дело студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой)
Контекст
Теги: Терроризм, "Исламское государство" (ИГ) ДАИШ, Московский окружной военный суд, Варвара Караулова, Москва, Россия
14:53 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Московский окружной военный суд в понедельник приступил к допросу отца студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

В начале заседания по ходатайству подсудимой в качестве защитника к делу был допущен адвокат Илья Новиков.

После этого отец Ивановой (Карауловой) — Павел Караулов — финансовый директор одной из коммерческих организаций — явился в суд для дачи показаний в качестве свидетеля, заявленного стороной обвинения.

Несмотря на то, что отец Карауловой с 2003 года не проживает совместно с ее матерью, он рассказал о том, что принимает участие в жизни дочери, и, в частности, помогал ей определиться с выбором учебного заведения.

"До определённого момента я считал, что у нас с Варей открытые, доверительные отношения", — заявил Караулов и в ответ на вопрос прокурора уточнил, что не все аспекты жизни дочери были ему понятны до конца, имея в виду ее неожиданный отъезд в Турцию.

По словам отца подсудимой, он и мать девушки обратились в отдел полиции по району Кунцево в Москве 27 мая. Несмотря на отсутствие совершеннолетней Карауловой в течение всего лишь 6-7 часов, родителям удалось убедить правоохранительные органы в том, что имеются поводы для беспокойства.

Свидетель пояснил, что его дочь не выходила на связь, и помимо обращения в полицию он предпринимал все возможные меры для поиска пропавшей.

"Я отвез заявления в Федеральную службу безопасности, Следственный комитет, Уголовный розыск — во все инстанции, которые, как мне казалось, могут поспособствовать поиску. Хотя это было непросто, я также постарался задействовать Интерпол. В результате данных усилий нам удалось получить информацию о новом паспорте, по которому Варварой был приобретен билет в Стамбул", — рассказал Караулов.

Отец подсудимой также отметил сильные переживания, которые он испытал, когда узнал от знакомых о версии с "человеческим трафиком" в Сирию через Турцию.

Продолжая поддерживать связь со всеми задействованными инстанциями, Караулов направился в Турцию, где ему удалось добиться встречи с турецким прокурором в Доме правосудия в Стамбуле и объявления дочери в розыск. По словам отца подсудимой, российский консул первым сообщил ему об обнаружении Карауловой. Девушка была задержана на юге Турции (в районе, где преимущественно проживают курды) федеральной миграционной службой в числе лиц, находящихся на территории страны без удостоверений личности.

С дочерью Караулов встретился в лагере для беженцев. "Я находился в состоянии эйфории — когда в один момент мир обрушивается, а потом все становится на свои места", — так описал свидетель свои эмоции от новости, что его дочь нашлась живой и здоровой.

Прокурор задавал отцу подсудимой вопросы о том, спрашивал ли он девушку о причинах, побудивших ее уехать, и о том, куда конкретно она направлялась.

При этом Караулов признался, что ему известно о переписке дочери с молодым человеком, в которого она была влюблена, и о ее намерении уехать к нему.

"Я считаю, что данное дело это невероятная история о всепоглощающей любви и о безрассудных поступках человека, которого я знал как очень рассудительного, сдержанного и умного", — добавил Караулов

После перерыва выяснилось, что один из трех защитников Карауловой — Гаджи Алиев — уехал на заседание по другому делу, в связи с чем суд объявил перерыв до 19 октября.

Первое заседание по данному уголовному делу состоялось 5 октября. К настоящему времени был допрошен ряд свидетелей со стороны обвинения.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

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Суд в Москве приступил к допросу отца студентки Ивановой (Карауловой)

14:53 17/10/2016 Московский окружной военный суд в понедельник приступил к допросу отца студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
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