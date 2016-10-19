Суд в Москве допросил отца студентки Ивановой (Карауловой)

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17:34 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Московский окружной военный суд завершил допрос отца студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

На заседании в среду Павел Караулов продолжил давать свидетельские показания об обстоятельствах его прибытия в Россию с дочерью и последующих событиях. Среди прочего были даны пояснения о причинах смены имени и фамилии Карауловой.

"Я был благодарен прессе, и считаю, что есть определенная заслуга журналистов в ее возвращении. Однако в Москве дочь продолжила испытывать на себе повышенный интерес со стороны медиа, что было тяжело для нее. Кроме того, при поиске работы будущих работодателей отпугивала популярность Вари", - прокомментировал свидетель обстоятельства, предшествовавшие смене имени и фамилии дочери.

В итоге, по его словам, посовещавшись с членами семьи, Караулова взяла имя и фамилию своей прабабушки - Александры Ивановой, оставив отчество.

Свидетель также рассказал о некоторых подробностях взаимодействия с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, которые встретили Караулова с дочерью в аэропорту Внуково и доставили их на дачу. Представители ведомства посоветовали Карауловой временно сменить место жительства в Москве и регулярно встречались с девушкой и членами ее семьи. Отец подсудимой отметил, что в беседах с сотрудниками ФСБ он выражал желание привлечь к ответственности тех людей, которые стояли, по его мнению, за человеком, представлявшимся в соцсетях как Владислав и спровоцировавшим разрыв дочери с семьей. С разрешения Карауловой представители госбезопасности получили ее смартфон, планшет и портативный компьютер, а также доступ к аккаунтам на различных ресурсах для установки отслеживающего программного обеспечения, после чего устройства были возвращены владелице.

Как отметил свидетель, в сентябре закончился курс приема медикаментов, помогавших его дочери преодолеть диагностированное в больнице имени Алексеева и НИИ Психического здоровья депрессивное состояние. Принимая в расчет то обстоятельство, что чувства Карауловой к ее возлюбленному не прошли, на семейном совете было принято решение ограничить использование девушкой гаджетов с выходом в интернет. Как выяснилось позже, данный вопрос с органами госбезопасности не согласовывался.

"С указанного времени Варя выходила в интернет под контролем матери для предоставления уроков французского языка через "Скайп". Для связи у нее был кнопочный телефон со старой сим-картой на который приходили сообщения от абонента Мегафон с просьбой выйти на связь", - рассказал Караулов.

Караулова была задержана правоохранительными органами в Москве 27 октября 2015 года, в тот же день ее отец был первый раз допрошен следователем под протокол. Свидетель также сообщил, что адвокаты дочери по соглашению не меньше месяца не могли добиться встречи с подзащитной.

Также на заседании в среду прокурор озвучил показания сотрудника Института стран Азии и Африки МГУ Николая Павлова, который в данный момент находится в Египте. Указанный свидетель сообщил следствию о том, что на занятия по арабскому языку Караулова приходила в хиджабе, а также упомянул, что мать подсудимой в день ее исчезновений в телефонном разговоре высказала опасения о том, что дочь может быть завербована исламскими группировками.

Защита Карауловой возражала против оглашения показаний свидетеля Павлова, настаивая на том, что его местонахождение известно и он мог быть допрошен с использованием средств связи. Кроме того, адвокат Сергей Бадамшин озвучил довод, что данное доказательство по делу могло быть опровергнуто лишь в ходе очной ставки с сотрудником МГУ, но соответствующее мероприятие не было проведено.

В конце заседания суд объявил, что слушания по делу продолжатся 20 октября. Первое заседание по данному уголовному делу состоялось 5 октября. К настоящему времени допрошен ряд свидетелей со стороны обвинения.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.