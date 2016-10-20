Суд допросил мать студентки МГУ Карауловой, пытавшейся сбежать в ИГ

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15:35 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Московский окружной военный суд допросил в качестве свидетеля мать студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

На заседании в четверг Кира Караулова рассказала об обстоятельствах побега дочери в Турцию и последующих событиях.

"В день, когда Варя пропала, все было как обычно. Вечером я вернулась с работы, и мне пришло сообщение от Вари с просьбой погулять с собакой, так как она задерживается у отца. За все эти годы она только два раза просила меня погулять с собакой", — пояснила свидетельница.

Мать Карауловой также рассказала о некоторых подробностях переписки своей дочери с неким Клаусом Клаусом в Интернете, из-за которого она и пыталась сбежать. По словам матери, она была безумно влюблена в него и хотела выйти за него замуж.

"Я не читала всю переписку внимательно. Там в основном было про любовь. Каждое письмо начиналось со слов "хабиби", что означает "любимый", как я потом выяснила", — сказала свидетель.

По словам матери, Караулова была очень замкнутым и старательным ребенком, закончила школу с золотой медалью. Однако одним из ее недостатков было нежелание убираться в комнате из-за чего возникали конфликты.

Она также подчеркнула, что сложившаяся ситуация все равно, лучше, чем могло произойти. "Все, что происходит сейчас, мы все это переживем. Совсем чуть-чуть и я смогу ее обнять, нужно просто подождать... Я благодарна сотрудникам спецслужб, что она жива, здорова", — пояснила она.

В конце заседания суд объявил, что слушания по делу продолжатся 24 октября.

Девушка, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

