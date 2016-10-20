Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
20/10/2016 21:27
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Глава Ространснадзора по МО Суржик останется под арестом — Мосгорсуд

Сюжет: Дело о взяточничестве в Ространснадзоре
Контекст
Теги: Коррупция, Ространснадзор, Московский городской суд, Игорь Суржик, Москва, Россия
17:51 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным арест руководителя управления Ространснадзора по Московской области Игоря Суржика, обвиняемого во взяточничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений", — сказал собеседник агентства.

Дорогомиловский суд Москвы 30 сентября вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 ноября в отношении Суржика и заместителя начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального Управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максима Моргуна. Жалоба на его ареста оставлена без удовлетворения.

Фигурантом данного дела также является инспектор столичного подразделения Ространснадзора Артем Высоцкий, который в настоящее время находится под домашним арестом.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сделала заявление о том, что после обысков в Ространснадзоре возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (дача взятки) и частью 5 статьи 291 (получение взятки) УК.

Как следует из материалов дела, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов Российской Федерации. По версии следствия, сотрудники УГАДН предупреждали представителей организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения.

"Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 миллиона рублей, при этом следствием устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений", — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

С руководителей двух коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере региональных пассажирских перевозок, следователи взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Глава Ространснадзора по МО Суржик останется под арестом — Мосгорсуд

17:51 20/10/2016 Мосгорсуд признал законным арест руководителя управления Ространснадзора по Московской области Игоря Суржика, обвиняемого во взяточничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Глава Ространснадзора по МО Суржик останется под арестом — Мосгорсуд

17:51 20/10/2016 Мосгорсуд признал законным арест руководителя управления Ространснадзора по Московской области Игоря Суржика, обвиняемого во взяточничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Мужчины, пытавшиеся пресечь границу с Карауловой, приговорены к реальным срокам

15:14 20/10/2016 Мужчины, пытавшиеся пересечь сирийско-турецкую границу вместе со студенткой МГУ Варварой Карауловой (Александрой Ивановой), были приговорены к реальным срокам, об этом стало известно в ходе слушаний дела Карауловой в Московском окружном военном суде, передает корреспондент РАПСИ.

Предполагаемый захватчик заложников в "Ситибанке" останется под арестом

14:59 20/10/2016 Пресненский суд Москвы до 24 ноября продлил срок содержания под стражей в отношении Арама Петросяна, обвиняемого в захвате заложников в столичном отделении "Ситибанка", сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера