Глава Ространснадзора по МО Суржик останется под арестом — Мосгорсуд

izhevskinfo.ru

17:51 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным арест руководителя управления Ространснадзора по Московской области Игоря Суржика, обвиняемого во взяточничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений", — сказал собеседник агентства.

Дорогомиловский суд Москвы 30 сентября вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 ноября в отношении Суржика и заместителя начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального Управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максима Моргуна. Жалоба на его ареста оставлена без удовлетворения.

Фигурантом данного дела также является инспектор столичного подразделения Ространснадзора Артем Высоцкий, который в настоящее время находится под домашним арестом.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сделала заявление о том, что после обысков в Ространснадзоре возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (дача взятки) и частью 5 статьи 291 (получение взятки) УК.

Как следует из материалов дела, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов Российской Федерации. По версии следствия, сотрудники УГАДН предупреждали представителей организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения.

"Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 миллиона рублей, при этом следствием устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений", — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

С руководителей двух коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере региональных пассажирских перевозок, следователи взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.