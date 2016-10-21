Суд отказался вернуть в прокуратуру дело директора библиотеки Шариной

13:09 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Мещанский суд Москвы отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате, передаёт в пятницу корреспондент РАПСИ из суда.

Таким образом, суд отклонил ходатайство защиты обвиняемой. К слушаниям по существу дела суд приступит 2 ноября.

Адвокат обвиняемой Иван Павлов отметил, что размытые формулировки в обвинительном заключении не дают понимания того, от чего нужно защищаться.

"Обвинение не раскрыло существо тех претензий, которые они предъявляют", - сказал защитник. Также он рассказал, что во время обыска в библиотеке "был хаос" - кто-то подкидывал книги, которые не имеют библиотечного штампа. Также Павлов отметил, что в деле есть заинтересованные лица: например, в качестве понятого при обыске проходил один из муниципальных депутатов Москвы Дмитрий Захаров.

Данное уголовное дело уже направлялось в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, однако было возвращено следователю для устранения недостатков.

Ранее Пресненским судом Москвы был продлён до 28 октября 2016 года срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемой. Позднее Мосгорсуд признал законным данное постановление.

В октябре 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски. Официальный представитель СК Владимир Маркин сообщил, что была изъята печатная продукция, содержащая призывы к антироссийской и антирусской пропаганде. Директор библиотеки Наталья Шарина была помещена под домашний арест по обвинению в возбуждении национальной ненависти и вражды.

По версии следствия, в 2011–2015 годах Шарина распространяла среди посетителей книжные издания Дмитро Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию. Своими действиями, по мнению следствия, директор нарушила федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности". Сама Шарина вину не признает.