Суд до 28 апреля продлил арест директору библиотеки, обвиняемой в экстремизме

13:10 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Мещанский суд Москвы продлил до 28 апреля срок содержания под домашним арестом в отношении директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате, передаёт в пятницу корреспондент РАПСИ из суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении ранее избранной меры пресечения в отношении обвиняемой. Предварительное заседание в соответствии с законом прошло в закрытом режиме.

Адвокат обвиняемой Иван Павлов уточнил, что суд разрешил Шариной ежедневные двухчасовые прогулки.

В пятницу суд приступил к предварительным слушаниям по делу.

В октябре 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски. Официальный представитель СК Владимир Маркин сообщил, что была изъята печатная продукция, содержащая призывы к антироссийской и антирусской пропаганде. Директор библиотеки Наталья Шарина была помещена под домашний арест по обвинению в возбуждении национальной ненависти и вражды.

По версии следствия, в 2011–2015 годах Шарина распространяла среди посетителей книжные издания Дмитро Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию. Своими действиями, по мнению следствия, директор нарушила федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности". Сама Шарина вину не признает.