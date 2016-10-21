Националист Дмитрий Демушкин помещен под домашний арест до 21 декабря

14:30 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы санкционировал домашний арест Дмитрия Демушкина, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды, до 21 декабря, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Демушкина до 21 декабря", — сказала собеседница агентства.

Как сообщил РАПСИ сам Демушкин, причиной ареста является нарушение подписки о невыезде.

Уголовное дело в отношении Демушкина, в рамках которого он обвиняется в возбуждении ненависти, вражды, а также унижении человеческого достоинства к группе лиц "по национальному признаку нерусские", решением Нагатинского суда Москвы было возвращено в прокуратуру.

По словам националиста, он выложил на своей странице в соцсети фотоотчет с "Русского марша", который проходил в 2014 году в Москве.

Изначально Демушкину было предъявлено обвинение по восьми эпизодам разжигания национальной розни за различные фотографии на его странице в соцсети "ВКонтакте". Однако прокуратура утвердила обвинительное заключение только по одному эпизоду — фотографии с "Русского марша", не найдя экстремизма в других картинках, в том числе с цитатами императора Александра III.