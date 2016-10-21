Общество защиты потребителей не смогло добиться отмены передач об экстрасенсах

14:59 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Замоскворецкий суд Москвы не стал закрывать телепередачи "Битва экстрасенсов", "Человек-невидимка", "Гадалка" и "Другой мир", выходящие на телеканалах ТНТ, ТВ3 и "Мир", отклонив иск Межрегиональной общественной организации потребителей по защите прав потребителей "Развитие", передает в пятницу корреспондент РАПСИ из зала суда.

Истец вышел в суд с требованием о закрытии указанных телепрограмм, мотивируя это тем, что их трансляция не согласуется с принципами этичности и добросовестности и нарушает законодательство о рекламе. По мнению общества "Развитие" наукой не доказано существование людей с экстрасенсорными способностями, в связи с чем указанные передачи вводят в заблуждение аудиторию относительно магических и иных навыков участников телешоу, многие из которых предлагают свои услуги.

Ответчики возражали против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь в первую очередь на то, что истец не доказал фактов выхода в телеэфир программ с заявленным содержанием.

Со стороны представителей телеканалов также звучали доводы о том, что общественная организация по защите прав потребителей в отличие от Федеральной антимонопольной службы не обладает полномочиями заявлять требования о нарушении законодательства о рекламе. Кроме того, трансляция передач в эфир не является предоставлением услуг населению и регулируется законом "О средствах массовой информации", в связи с чем ссылки истца на закон "О защите прав потребителей" необоснованны.

На вопрос суда о том, сняты ли спорные передачи по заранее определенному сюжету, представительница телеканалов ТНТ и ТВ3 не дала определенного ответа.

"Данные каналы зарегистрированы как развлекательные. В силу специфики отношений в данной сфере мы не можем заранее зафиксировать в договорах с производителями контента направленность программ и тем более их содержание", — пояснила юрист.

Представители телекомпании "Мир" отвергли претензии по поводу введения в заблуждение своей аудитории.

"В упомянутых передачах лишь демонстрировались способности их участников, при этом телеканалы не призывали зрителей обращаться за получением услуг к экстрасенсам и не могут нести ответственность за их деятельность за пределами участия в телешоу", — заявил один из юристов.

Представитель истца в суд не явился хотя был надлежащим образом уведомлен о времени и месте проведения заседания.

Ранее с аналогичным требованием в суд обращался заявитель Пунит Нахата, представившийся астрологом. Истец утверждал, что каждый из сюжетов программы об экстрасенсах был основан на заранее заготовленном сюжете с использованием актеров и массовки.

"Иными словами, зритель, не осведомленный о заранее заготовленном сценарии, может поверить во все происходящее на экране телевизора, а затем обратиться за помощью к лжеэкстрасенсам, лжегадалкам и стать жертвой мошенников", — говорилось в исковом заявлении.

Нахата также указывал, что многие участники телепередач "Битва экстрасенсов", "Гадалка", "Человек-невидимка" оказывают магические услуги на коммерческой основе и подобные программы можно расценить как скрытую рекламу их услуг.

"Такого рода телешоу должны быть полностью запрещены, и телеканалы должны прекратить показывать их в своем эфире даже по моральным соображениям", — настаивал Нахата.

Однако суд не принял исковое заявление в производство, мотивировав отказ тем, что Нахата не может выступать в защиту интересов неопределенного круга лиц.