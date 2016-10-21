Националист Демушкин обжаловал домашний арест

15:02 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Националист Дмитрий Демушкин, обвиняемый в возбуждении ненависти и вражды, обжаловал постановление Пресненского суда Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

В пятницу суд санкционировал домашний арест Демушкина до 21 декабря. "Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Демушкина до 21 декабря", — сказала ранее собеседница агентства.

Как сообщил РАПСИ сам Демушкин, причиной ареста является нарушение подписки о невыезде.

Уголовное дело в отношении Демушкина, в рамках которого он обвиняется в возбуждении ненависти, вражды, а также унижении человеческого достоинства к группе лиц "по национальному признаку нерусские", решением Нагатинского суда Москвы было возвращено в прокуратуру.

По словам националиста, он выложил на своей странице в соцсети фотоотчет с "Русского марша", который проходил в 2014 году в Москве.

Изначально Демушкину было предъявлено обвинение по восьми эпизодам разжигания национальной розни за различные фотографии на его странице в соцсети "ВКонтакте". Однако прокуратура утвердила обвинительное заключение только по одному эпизоду — фотографии с "Русского марша", не найдя экстремизма в других картинках, в том числе с цитатами императора Александра III.

