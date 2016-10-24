Суд приступит к слушаниям дела соучастника теракта на Дубровке 2 ноября

РАПСИ

11:32 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт – РАПСИ, Людмила Кленько. Московский окружной военный суд 2 ноября приступит к слушаниям по существу дела в отношении одного из соучастников захвата зрителей мюзикла "Норд-Ост" в театральном центре на Дубровке Хасана Закаева, сообщили РАПСИ в суде.

Ранее Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Закаева до 21 октября 2016 года.

Данное уголовное дело уже направлялось для рассмотрения по существу в Московский окружной военный суд, однако судья вернул его в прокуратуру.

По версии следствия, Закаев входил в преступное сообщество, которое возглавлял Шамиль Басаев, и оказывал пособничество в подготовке теракта и захвате заложников в театральном центре. По информации СК, в 2002 году он организовывал транспортировку в Москву оружия и самодельных взрывных устройств, которые и были использованы террористами.

По данным СК РФ, 40 террористов, причастных к захвату заложников, уже уничтожены. Закаев находился в розыске, но был задержан при попытке въехать в Крым с территории Украины, предъявив поддельные документы. После его задержания расследование уголовного дела было возобновлено.

Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках с 23 по 26 октября 2002 года зрителей мюзикла "Норд-Ост" в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". Всего в плену у террористов оказались более 900 человек. В результате операции спецслужб были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост" – 174 человека).

