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Суд рассмотрит жалобу на приговор фигуранту дела о хищениях на "Восточном"

Сюжет: Дело о хищениях на космодроме "Восточный"
Контекст
Теги: Хищения, Московский городской суд, Космодром "Восточный", Москва, Россия
11:49 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд 26 октября рассмотрит жалобу на приговор в отношении бывшего начальника одного из подразделений проектного института Минобороны РФ Сергея Островского по делу о хищении более 14,5 миллионов рублей, выделенных на строительство космодрома Восточный, передаёт в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Причиной отложения заседания в понедельник послужила неявка одного из адвокатов осуждённого.

В июне Гагаринский суд Москвы приговорил Островского к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

Суд также оставил под арестом несколько долей в квартирах, принадлежащих инженеру, и несколько его участков в Калужской области, а также около 36 миллионов рублей и несколько десятков тысяч в разной валюте, хранящихся на разных счетах, и автомобиль Land Cruiser.

Ранее гособвинитель попросил суд назначить ему семь лет колонии и штраф в миллион рублей. Сам Островский вины не признал и попросил об оправдательном приговоре.

Как установил суд, в 2011 году Островский, будучи старшим группы главных инженеров проекта 31-го Государственного проектного института специального строительства, обманом убедил руководство в необходимости делегировать часть работ по контракту подконтрольной ему компании ПСК «Микос».

Помимо Восточного, возглавляемая Островским группа инженеров занималась ракетно-космической тематикой проектов по космодромам Плесецк и Байконур, указано в обвинительном заключении.



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Суд рассмотрит жалобу на приговор фигуранту дела о хищениях на "Восточном"

11:49 24/10/2016 Мосгорсуд 26 октября рассмотрит жалобу на приговор в отношении бывшего начальника одного из подразделений проектного института Минобороны РФ Сергея Островского по делу о хищении более 14,5 миллионов рублей, выделенных на строительство космодрома Восточный, передаёт в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.
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