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Басманный суд рассмотрит жалобу защиты Пушкарева на отказ в свидании с супругой

Сюжет: Дело мэра Владивостока Игоря Пушкарева
Контекст
Теги: Коммерческий подкуп, Басманный суд Москвы, Московский городской суд, Игорь Пушкарев, Москва, Россия
15:49 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд направил в Басманный суд Москвы жалобы защиты экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, на отказ в телефонном разговоре с родственниками и свидании с супругой, сообщили в понедельник РАПСИ адвокат Алексей Поляков.

Таким образом, суд удовлетворил апелляционные жалобы защиты Пушкарева.

"Басманный суд обязан рассмотреть по существу жалобы на отказ предоставления свиданий и на отказ предоставления телефонных переговоров Пушкареву и его жене", — сказал адвокат.

Как ранее сообщалось, срок предварительного следствия по делу продлен до 6 месяцев, то есть до 30 ноября 2016 года. До этой же даты установлен срок содержания обвиняемого под стражей.

Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Следствие оценивает ущерб от незаконной деятельности мэра в размере порядка 157 миллионов рублей.

Следствие полагает, что в 2009–2014 годах Пушкарев, действуя вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение МУПВ "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" строительных материалов в большом объеме. Возглавляют и контролируют "Востокцемент" близкие родственники главы города, а учредителем и собственником имущества "Дорог Владивостока" является администрация города Владивостока. При этом строительные материалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 миллионов рублей.

Указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию "Дороги Владивостока" ущерба в сумме более 158 миллионов рублей и образования кредиторской задолженности в сумме более 800 миллионов рублей, считает следствие.

Свою вину Пушкарев отрицает. Его брат Андрей Пушкарев, генеральный директор ООО "Востокцемент", обвиняется в соучастии в коммерческом подкупе. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Басманный суд рассмотрит жалобу защиты Пушкарева на отказ в свидании с супругой

15:49 24/10/2016 Мосгорсуд направил в Басманный суд Москвы жалобы защиты экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, на отказ в телефонном разговоре с родственниками и свидании с супругой, сообщили в понедельник РАПСИ адвокат Алексей Поляков.
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