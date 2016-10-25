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Суд продлил арест фигурантам дела о незаконном референдуме

Контекст
Теги: Экстремизм, РБК, Московский городской суд, Москва, Россия
14:27 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд продлил срок содержания под стражей активиста Валерия Парфенова и журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении до 11 ноября срока содержания обвиняемых под стражей. На этот же срок судом был продлен домашний арест еще одного фигуранта дела — Юрия Мухина.

Соколову, Парфенову и Кириллу Барабашу вменяется в вину продолжение деятельности запрещенной в 2010 году организации "Армия воли народа" (АВН), которую ранее возглавлял публицист Мухин. После запрета АВН была создана инициативная группа по проведению референдума "За ответственную власть", которая объявила своей целью проведение референдума для введения прямой ответственности власти перед народом на уровне Конституции.

По мнению Следственного комитета, инициативная группа "За ответственную власть" фактически продолжила деятельность запрещенной АВН, а истинной целью Мухина и его сторонников было "расшатывание политической обстановки в сторону нестабильности и смены существующей власти нелегальным путем", в связи с чем в прошлом году было возбуждено уголовное дело по статье 282.2 Уголовного кодекса РФ — организация деятельности экстремистской организации.

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Суд продлил арест фигурантам дела о незаконном референдуме

14:27 25/10/2016 Московский городской суд продлил срок содержания под стражей активиста Валерия Парфенова и журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.
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