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Суд в ноябре рассмотрит иск Трунова о незаконности лишения его статуса адвоката

Контекст
Теги: Адвокатская палата Москвы, Лефортовский суд Москвы, Игорь Трунов, Москва, Россия
12:01 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Лефортовский суд Москвы 10 ноября проведет досудебную подготовку по иску Игоря Трунова с требованием признать незаконным и отменить решение Совета Адвокатской палаты Московской области о лишении его статуса адвоката, сообщается на сайте суда.

Как сообщалось на официальном сайте коллегии адвокатов "Трунов, Айвар и партнеры", в исковых требованиях Трунов просит признать незаконным и отменить решение Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Московской области о наличии в его действиях (бездействии) нарушений, признать незаконным и отменить решение Совета Адвокатской палаты Московской области, в соответствии с которым он лишен статуса адвоката. Кроме того, Трунов также просит суд восстановить его в членах Адвокатской палаты Московской области.

"Решение достаточно странное и неожиданное для меня, потому что дисциплинарным проступком признали мою общественную деятельность. Я выступал на пресс-конференции и говорил о проблемах, которые существуют в обществе, в частности о коррупции в адвокатуре. Именно это выступление на публичной площадке Совет признал дисциплинарным проступком на основании кодекса профессиональной деятельности. Но кодекс никак не регламентирует публичную, общественную деятельность. Поэтому я думаю, это, конечно, не только адвокатское решение, но тут есть и политическая составляющая", — ранее комментировал решение коллегии заявитель.

Трунов представляет потерпевших по ряду резонансных дел, в том числе по делам о терактах в аэропорту "Домодедово" и о крушении самолета над Синаем. Собеседник агентства пояснил, что теперь не сможет участвовать в этих уголовных делах в качестве представителя потерпевших.

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Суд в ноябре рассмотрит иск Трунова о незаконности лишения его статуса адвоката

12:01 25/10/2016 Лефортовский суд Москвы 10 ноября проведет досудебную подготовку по иску Игоря Трунова с требованием признать незаконным и отменить решение Совета Адвокатской палаты Московской области о лишении его статуса адвоката, сообщается на сайте суда.
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