Студентка Иванова (Караулова) рассказала суду о своем понимании ИГ
Контекст
МОСКВА, 25 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), обвиняемая в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщила суду о впечатлении об ИГ, сложившемся у нее в ходе общения с возлюбленным и знакомой по переписке, передает корреспондент РАПСИ из зала Московского окружного военного суда.
На сегодняшнем заседании суд приступил к осмотру вещественных доказательств в виде электронных устройств, изъятых в ходе производства по делу. Подсудимая давала пояснения по поводу ее переписки с разными людьми.
"Я ждала приглашения от Айрата Саматова и в мае 2015 года в Женском клубе "Мусульманка" в Whatsapp познакомилась с девушкой Иман, живущей в Германии с мужем и тремя детьми. Она спрашивала, не хочу ли я поехать в Сирию, где строится "Исламское государство", и сообщила о возможности выйти там замуж", — рассказывала подсудимая.
На вопрос суда, понимала ли тогда девушка, что такое "Исламское государство", Караулова дала следующие пояснения. Подсудимая из переписки с Иман и Саматовым считала, что это построенное по заветам Корана государство, где не пьют, не курят, и главной целью является не зарабатывание денег, а забота о благе людей. При этом подсудимая не смогла вспомнить, вел ли Саматов боевые действия против кого-либо на стороне ИГ.
Также на вопрос суда, Караулова ответила, что в то время имела смутное представление о том, что такое ИГ и весной 2015 года не знала о запрете данной организации на территории РФ и признании ее террористической, поскольку основным источником сведений для нее был ее возлюбленный.
Первое заседание по данному уголовному делу состоялось 5 октября. К настоящему времени был допрошен ряд свидетелей со стороны обвинения.
Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.