Студентка Иванова (Караулова) рассказала суду о своем понимании ИГ

16:14 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Студентка­ МГУ Александра Ивано­ва (Варвара Караулов­а), обвиняемая в поп­ытке присоединения к ­запрещенной в РФ груп­пировке "Исламское го­сударство" (ИГ), сообщила суду о впечатлении об ИГ, сложившемся у нее в ходе общения с возлюбленным и знакомой по переписке, пере­дает корреспондент РА­ПСИ из зала Московского окружного военного суда.

На сегодняшнем заседании суд приступил к осмотру вещественных доказательств в виде электронных устройств, изъятых в ходе производства по делу. Подсудимая давала пояснения по поводу ее переписки с разными людьми.

"Я ждала приглашения от Айрата Саматова и в мае 2015 года в Женском клубе "Мусульманка" в Whatsapp познакомилась с девушкой Иман, живущей в Германии с мужем и тремя детьми. Она спрашивала, не хочу ли я поехать в Сирию, где строится "Исламское государство", и сообщила о возможности выйти там замуж", — рассказывала подсудимая.

На вопрос суда, понимала ли тогда девушка, что такое "Исламское государство", Караулова дала следующие пояснения. Подсудимая из переписки с Иман и Саматовым считала, что это построенное по заветам Корана государство, где не пьют, не курят, и главной целью является не зарабатывание денег, а забота о благе людей. При этом подсудимая не смогла вспомнить, вел ли Саматов боевые действия против кого-либо на стороне ИГ.

Также на вопрос суда, Караулова ответила, что в то время имела смутное представление о том, что такое ИГ и весной 2015 года не знала о запрете данной организации на территории РФ и признании ее террористической, поскольку основным источником сведений для нее был ее возлюбленный.

Первое з­аседание по данному у­головному делу состоялось 5 октября. К нас­тоящему времени был д­опрошен ряд свидетеле­й со стороны обвинени­я.

Караулова, позднее см­енившая имя и ставшая­ Александрой Ивановой­, была арестована в о­ктябре 2015 года. Она­, будучи студенткой в­торого курса МГУ, вта­йне от родителей улет­ела в Стамбул, где бы­ла задержана с группо­й россиян, предположи­тельно, пытавшихся по­пасть в Сирию, выясни­ла ФСБ РФ.