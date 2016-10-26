Суд оставил без изменений приговор фигуранту дела о хищениях на "Восточном"

11:35 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд оставил без изменений приговор в отношении бывшего начальника одного из подразделений проектного института Минобороны РФ Сергея Островского по делу о хищении более 14,5 миллионов рублей, выделенных на строительство космодрома Восточный, передаёт в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты. Приговор суда первой инстанции вступил в силу.

Адвокат осуждённого обратил внимание суда на то, что приговор, вынесенный Гагаринским судом Москвы, не только не законен и не обоснован, но и не справедлив.

"Назначая наказание, суд не учёл в полной мере характер общественной опасности совершенного Островским преступления", - сказал он. Защитник просил суд смягчить наказание своему подзащитному и частично отменить арест на его имущество.

Представитель потерпевшей стороны также высказался в поддержку слов адвоката о смягчении приговора.

Прокурор в свою очередь отметила, что оснований для удовлетворения апелляционной жалобы защиты не имеется, и просила суд оставить ранее вынесенный приговор в отношении Островского без изменений.

В июне Гагаринский суд Москвы приговорил Островского к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

Суд также оставил под арестом несколько долей в квартирах, принадлежащих инженеру, и несколько его участков в Калужской области, а также около 36 миллионов рублей и несколько десятков тысяч в разной валюте, хранящихся на разных счетах, и автомобиль Land Cruiser.

Гособвинитель попросил суд назначить ему семь лет колонии и штраф в миллион рублей. Сам Островский вины не признал и попросил об оправдательном приговоре.

Как установил суд, в 2011 году Островский, будучи старшим группы главных инженеров проекта 31-го Государственного проектного института специального строительства, обманом убедил руководство в необходимости делегировать часть работ по контракту подконтрольной ему компании ПСК «Микос».

Помимо Восточного, возглавляемая Островским группа инженеров занималась ракетно-космической тематикой проектов по космодромам Плесецк и Байконур, указано в обвинительном заключении.