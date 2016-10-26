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Суд оштрафовал Левада-центр на 300 тыс руб за нарушение закона об иногентах

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Теги: Некоммерческие организации (НКО), Тверской суд Москвы, Москва, Россия
16:38 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Тверской суд Москвы привлек автономную некоммерческой организации «Аналитический Центр Юрия Левады» к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах и назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд признал Левада-центр виновным в совершении правонарушения, предусмотренного, частью 1 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях — "Осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента"

Представитель Левада-центра на заседании настаивал на незаконности и необоснованности привлечения юридического лица к административной ответственности, поскольку социологическая организация не занимается политической деятельностью в России, не осуществляет мероприятий, призванных влиять на принятие тех или иных решений органами государственной власти.

В обоснование своих доводов, юрист ссылался на позиции Конституционного суда РФ, выраженные в постановлении о вопросах признания некоммерческих организаций иностранными агентами.

Представитель Левада-центра настаивал на том, что организация не обладает признаками иностранного агента, Минюст нарушил регламент проведения документальной проверки и просил суд вынести постановление о прекращении производства по административному делу.

Ранее, 5 сентября, факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, был установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве внеплановой документарной проверки центра Левады.

По словам директора Левада-центра Льва Гудкова, "создавшаяся ситуация крайне осложняет деятельность нашей организации". "Я не говорю о неизбежном сокращении возможностей финансирования наших работ. Но само по себе клеймо «иностранного агента", которое в нашей стране понимается исключительно как синонимичное "шпиону" и "диверсанту", блокирует проведение массовых и прочих социальных опросов", — отметил он. Иностранные источники финансирования Левада-центра, по словам Гудкова, никогда не скрывались, "поскольку финансовые отчеты регулярно поступали в соответствующие контрольные органы и налоговую службу".

Глава организации напомнил, что «центр был вынужден отказаться от получения от зарубежных фондов грантов на проведение социологических исследований, но мог участвовать в совместных с зарубежными организациями (университетами, фондами) проектах, выполнять на условиях коммерческих договоров заказы на общественно-значимые, культурологические и маркетинговые и другие опросы населения». "Поправки, внесенные в 2016 году в закон о НКО и политической деятельности, как и другие недавние законы и подзаконные акты, открывают возможности для полного произвола административных органов, поскольку понятие «политическая деятельность» и «иностранное финансирование» сознательно никак не определено в законе, а стало быть, дает повод избирательного применения репрессивных мер по отношению к организациям, которые представляются нежелательными для каких-то влиятельных околовластных групп", — считает он.

Аналитический центр Юрия Левады — российская негосударственная исследовательская организация. Центр проводит собственные и заказные социологические и маркетинговые исследования и является одной из крупнейших российских организаций в своей области. Он носит имя известного российского социолога.

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Суд оштрафовал Левада-центр на 300 тыс руб за нарушение закона об иногентах

16:38 26/10/2016 Тверской суд Москвы привлек автономную некоммерческой организации «Аналитический Центр Юрия Левады» к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах и назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.
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