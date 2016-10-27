Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
27/10/2016 12:50
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Дело бизнесмена Полонского вновь поступило на рассмотрение в суд

Сюжет: Дело Сергея Полонского
Контекст
Мультимедиа
Фотолента: Продление ареста Сергею Полонскому
Теги: Хищения, Мошенничество, Пресненский суд Москвы, Сергей Полонский, Москва, Россия
11:26 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Уголовное дело в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", вновь поступило на рассмотрение в Пресненский суд Москвы, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Уголовное дело поступило в суд. Дата рассмотрения еще не назначена", - сказала собеседница агентства.

В числе обвиняемых по делу также проходят руководитель финансового департамента корпорации "Миракс Групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин.

Пресненский суд Москвы 8 августа провел предварительные слушания по делу Полонского. По итогам заседания судьей было принято решение о возврате в прокуратуру уголовного дела. Впоследствии Мосгорсуд признал данное постановление законным.

Как пояснила РАПСИ пресс-секретарь Пресненского суда, такое решение было принято для квалификации действий обвиняемых как более тяжкого преступления и переквалификации действий обвиняемых со статьи "мошенничество в особо крупном размере" на "мошенничество, совершенное организованной группой лиц".

По версии следствия, Полонский, возглавлявший ранее одну из крупнейших в России строительных компаний "Миракс Групп", при пособничестве вышеупомянутых лиц похитил денежные средства граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов. В настоящее время предполагаемый ущерб от действий Полонского по эпизоду со строительством "Кутузовской мили" составляет 2,4 миллиарда рублей, по эпизоду с "Рублевской Ривьерой" — еще 256 миллионов рублей.

В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. По статье о мошенничестве бизнесмену грозит до 10 лет заключения. Экспертиза признала Полонского вменяемым.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Дело бизнесмена Полонского вновь поступило на рассмотрение в суд

11:26 27/10/2016 Уголовное дело в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", вновь поступило на рассмотрение в Пресненский суд Москвы, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд по иску "Мостостроя-12" взыскал 2 млрд руб с "Корпорации развития"

12:02 27/10/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление строительной компании ООО «Мостострой-12» (Тюмень) о взыскании со свердловского ОАО «Корпорация развития» и петербургского ООО «УралСтройТехнологии» более 2 миллиардов рублей долга, сообщили РАПСИ в суде.

Дело основателя "Смотра.ру" Китуашвили о клевете возвращено в прокуратуру

11:34 27/10/2016 Уголовное дело в отношении основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидовича" Китуашвили о клевете на полицейских возвращено в прокуратуру для устранения нарушений, сообщили РАПСИ в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Дело бизнесмена Полонского вновь поступило на рассмотрение в суд

11:26 27/10/2016 Уголовное дело в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", вновь поступило на рассмотрение в Пресненский суд Москвы, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера