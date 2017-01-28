Суд частично удовлетворил иск родственников певицы Фриске к ее мужу

13:27 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Савеловский районный суд Москвы частично удовлетворил исковые заявления родителей и сестры певицы Жанны Фриске к её супругу Дмитрию Шепелеву об определении порядка общения с ребёнком, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"Суд постановил частично удовлетворить исковые заявления родственников Фриске. объединив их в одно производство", — сказал собеседник агентства. Однако информации о том, в какой части иск был удовлетворен, пока нет.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку речь идёт о несовершеннолетнем ребенке, затронуты семейно-правовые отношения, а само дело приобрело резонанс.

Комментариями сторон РАПСИ пока не располагает.

Российская певица Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после длительной болезни. Долгое время она сражалась с раком головного мозга, родные и поклонники до последнего надеялись на чудо.

Жанна Фриске начала музыкальную карьеру в 1996 году с участия в группе "Блестящие", через семь лет она покинула музыкальный коллектив ради сольных выступлений. В апреле 2013 года Жанна родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева.