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Дрессировщик Эдгар Запашный подал иск к актеру Николаеву на 2,5 млн руб

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Теги: Жестокое обращение с животными, Защита чести, достоинства и деловой репутации, Басманный суд Москвы, Валерий Николаев, Братья Запашные, Москва, Россия
11:32 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Директор Большого московского государственного цирка, дрессировщик Эдгар Запашный обратился в столичный суд с иском к актеру Валерию Николаеву о взыскании 2,5 миллиона рублей компенсации за обвинения в жестоком обращении с животными, сообщила РАПСИ адвокат заявителя Людмила Айвар.

По ее словам, Запашный подал исковое заявление о защите чести и достоинства, в котором просит Басманный суд Москвы взыскать с актера Валерия Николаева 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда за высказывания ответчика в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия", из которых следует, что дрессировщик якобы жестоко обращается с животными.

Кроме того, Запашный просит суд обязать актера опровергнуть распространенные сведения.

Досудебная подготовка по иску состоится 31 октября, сообщается на официальном сайте Басманного суда.

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Дрессировщик Эдгар Запашный подал иск к актеру Николаеву на 2,5 млн руб

11:32 28/10/2016 Директор Большого московского государственного цирка, дрессировщик Эдгар Запашный обратился в столичный суд с иском к актеру Валерию Николаеву о взыскании 2,5 миллиона рублей компенсации за обвинения в жестоком обращении с животными, сообщила РАПСИ адвокат заявителя Людмила Айвар.
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