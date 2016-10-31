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Суд 17 ноября рассмотрит жалобы на приговор по делу о хищениях в "Славянке"

Контекст
Теги: Мошенничество, Оборонсервис, Министерство обороны РФ, Славянка, Московский городской суд, Москва, Россия
10:27 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт  — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд 17 ноября рассмотрит апелляционные жалобы защиты бывшего гендиректора подведомственной Министерству обороны РФ компании «Славянка» Александра Елькина и других фигурантов дела на приговор, в соответствии с которым они осуждены к реальным срокам лишения свободы и штрафам за мошенничество, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Апелляционные жалобы на приговор будут рассмотрены 17 ноября", - сказал собеседник агентства.

Приговором Тверского суда Москвы Елькину назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима с лишением воинского звания полковника вооруженных сил РФ запаса, права занимать государственные должности, заниматься коммерческой деятельностью со штрафом в размере 500 миллионов рублей.

Бывший начальник департамента текущего ремонта "Славянки" Константин Лапшин осужден на 9 лет заключения в колонии строго режима со штрафом в размере 450 миллионов рублей. Кроме того, Лапшин лишен воинского звания полковника вооруженных сил РФ запаса, права занимать государственные должности и заниматься коммерческой деятельностью в течение 3 лет.

Генеральный директор ЗАО "Безопасность и связь" Андрей Луганский приговорен к 7 годам исправительной колонии общего режима, штрафу в 700 тысяч рублей, а также лишен воинского звания полковника вооруженных сил РФ запаса, права занимать государственные должности и заниматься коммерческой деятельностью в течение 3 лет.

Бывший главный бухгалтер компании ЗАО "Безопасность и связь" Юлия Ротанова получила наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере 500 миллионов рублей, а также лишена права занимать государственные должности и заниматься коммерческой деятельностью в течение 3 лет.

Врио начальника хозяйственного управления Минобороны Николая Рябых приговорен к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей, а также был лишен чина государственного советника 3 класса.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Министерства обороны РФ в размере 83,7 миллионов рублей к пятерым подсудимым, включая экс-директора компании Елькина.

Хищения в "Славянке" вскрылись после того, как в октябре 2012 года стало известно о махинациях при сделках с недвижимостью, землей и акциями "Оборонсервиса". Было возбуждено пять уголовных дел, ущерб от преступлений превысил 3 миллиарда рублей. Фигуранты дел свою вину не признают.

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Суд 17 ноября рассмотрит жалобы на приговор по делу о хищениях в "Славянке"

10:27 31/10/2016 Мосгорсуд 17 ноября рассмотрит апелляционные жалобы защиты бывшего гендиректора подведомственной Министерству обороны РФ компании «Славянка» Александра Елькина и других фигурантов дела на приговор, в соответствии с которым они осуждены к реальным срокам лишения свободы и штрафам за мошенничество, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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