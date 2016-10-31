Суд 22 ноября приступит к рассмотрению иска Эдгара Запашного на 2,5 млн руб

17:51 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Басманный суд Москвы 22 ноября приступит к рассмотрению по существу иска директора Большого московского государственного цирка, дрессировщик Эдгара Запашного к актеру Валерию Николаеву о взыскании 2,5 миллиона рублей компенсации за обвинения в жестоком обращении с животными, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Заседание назначено на 22 ноября", — сказала собеседница агентства.

Как сообщала РАПСИ адвокат заявителя Людмила Айвар, Запашный подал иск о защите чести и достоинства, в котором просит Басманный суд взыскать с актера Николаева 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда за высказывания ответчика в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия", из которых следует, что дрессировщик якобы жестоко обращается с животными.

Кроме того, Запашный просит суд обязать актера опровергнуть распространенные сведения.