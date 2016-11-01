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Экс-глава компании РЭУ при Минобороны останется под арестом до конца декабря

Теги: Мошенничество, Министерство обороны РФ, Московский городской суд, Москва, Россия
11:34 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя - РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд до 21 декабря продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего исполнительного директора компании "Ремонтно-эксплуатационное управление" (РЭУ) при Минобороны РФ Анатолия Терехова, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Терехову продлен срок содержания под стражей до 21 декабря", - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, РЭУ занимается поставкой тепла для объектов Минобороны. Обвиняемый лишился своей должности после масштабного коррупционного скандала в ведомстве. По данным следователей, сотрудники РЭУ нанесли государству ущерб на сумму 148 миллионов рублей.

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Экс-глава компании РЭУ при Минобороны останется под арестом до конца декабря

11:34 01/11/2016 Мосгорсуд до 21 декабря продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего исполнительного директора компании "Ремонтно-эксплуатационное управление" (РЭУ) при Минобороны РФ Анатолия Терехова, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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