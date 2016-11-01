Бежавшая в Турцию Караулова не собиралась возвращаться домой добровольно

14:53 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ. Студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), обвиняемая в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), не планировала добровольно возвращаться в Россию, следует из ее интернет-переписки, передает корреспондент РАПСИ из зала Московского окружного военного суда.

Так, Караулова сообщала знакомой о том, что если бы не приезд отца, она не стала бы возвращаться из Турции.

На заседании во вторник суд огласил материалы дела в виде фрагментов интернет-переписки подсудимой с разными людьми.

Сообщение о нежелании возвращаться в Россию из Турции добровольно было отправлено подсудимой Полине Александровой в августе 2015 года. Иванова пояснила суду, что, по ее мнению, Александрова держала связь с Айратом Саматовым, в связи с чем подсудимая надеялась, что молодой человек узнает о ее отношении к возвращению. После этого Иванова добавила, что воссоединение с отцом в Турции в действительности было для нее важным событием.

В ходе судебного заседания Иванова заявила, что не могла отговорить своего молодого человека Айрата Саматова от намерения быть шахидом и погибнуть за Ислам.

В общении с Артуром Соколовым (еще один псевдоним Саматова) Иванова обсуждала женихов из числа участников ИГ. Речь шла о делении на воинов-шахидов и мужчин, задействованных в материальном снабжении организации.

На вопрос гособвинителя, кем был Саматов, подсудимая ответила, что он был шахидом и подчеркнула свое негативное отношение к данному факту.

"Как можно нормально отсноситься к тому, что твой возлюбленный хочет погибнуть?", - и в ответ на вопрос, пыталась ли она отговорить Саматова, Иванова сказала, что не говорила с ним об этом.

"С Айратом было бесполезно спорить, он становился агрессивным и угрожал прекратить общение, поэтому я не могла убедить его отказаться от желания погибнуть за Ислам", - пояснила подсудимая.

Первое заседание по данному уголовному делу состоялось 5 октября. К настоящему времени был допрошен ряд свидетелей со стороны обвинения и исследован ряд вещественных и письменных доказательств.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.