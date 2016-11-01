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Гражданка Украины, обвиняемая в торговле людьми, заключена под стражу

Теги: Торговля людьми, Тимирязевский суд Москвы, Москва, Россия
16:35 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Тимирязевский суд Москвы санкционировал арест гражданки Украины Марии Олейник, обвиняемой в торговле людьми для трансплантации органов, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда.

"Постановлением суда в отношении  Олейник избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 30 декабря включительно", — сказала собеседница агентства.

Аналогичное решение суд принял в отношении Андрея Бородача, второго фигуранта дела. Обвиняемый в торговле людьми (часть 2 статьи 127.1 УК РФ) заключён под стражу на срок 2 месяца, то есть до 30 декабря  включительно.

По данным следствия, двое граждан Украины — 23-летняя Мария Олейник и 22-летний Андрей Бородач — были задержаны с поличным в одной из гостиниц Москвы при попытке продать 21-летнюю приезжую за три тысячи долларов. По предварительным данным, Олейник и Бородач через Интернет подыскивали людей, находящихся в тяжелом материальном положении, которые за крупное денежное вознаграждение соглашались стать донорами для трансплантации органов в России.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми).

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Гражданка Украины, обвиняемая в торговле людьми, заключена под стражу

16:35 01/11/2016 Тимирязевский суд Москвы санкционировал арест гражданки Украины Марии Олейник, обвиняемой в торговле людьми для трансплантации органов, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда.
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