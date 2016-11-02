Бывший адвокат Полонского не смогла отсудить 2 млн у СМИ и его супруги

пресс-служба Московского городского суда

13:50 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Савеловский суд Москвы отклонил иск адвоката Дианы Татосовой, ранее представлявшей интересы бизнесмена Сергея Полонского, к его супруге Ольге Дерипаско (Полонской) и СМИ о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда на общую сумму два миллиона рублей, передаёт в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

"В удовлетворении исковых требований отказать", — огласила решение судья.

В начале судебного заседания заявитель зачитала ряд фраз, сказанных Дерипаско (Полонской) в эфирах телеканалов "Россия-1" и "НТВ", которые, по мнению Татосовой, порочат её честь и достоинство. "Прошу суд признать данные фразы не соответствующими действительности", — сказала она. Также истица просила суд взыскать в её пользу два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Далее Татосова заявила ходатайство о закрытии судебного заседания. Суд ходатайство отклонил.

Представители ФГУП "ВГТРК" и АО "Телекомпания НТВ", а также представитель Дерипаско (Полонской) не признали исковые требования Татосовой. В обоснование ответчики отметили отсутствие факта распространения сведений, якобы порочащих честь и достоинство заявителя. "Также истцом не представлены доказательства факта нанесение морального вреда",— заключила представитель ВГТРК.

Далее суд приступил к просмотру передач "Каникулы строгого режима. Специальный репортаж Анны Афанасьевой" и "Новые русские сенсации" на компакт-диске, предоставленном стороной заявителя. Указанные программы были скачаны Татосовой с видеохостинга "YouTube". По её словам, на данном интернет-портале имеются официальный каналы и "ВГТРК", и "НТВ".

Татосова защищала интересы Полонского в период с марта по ноябрь 2013 года. Как следует из иска, в мае 2015 года была произведена депортация Полонского в Россию (из Камбоджи, в рамках уголовного дела о мошенничестве — РАПСИ), в связи с чем в СМИ "последовал ряд новостных сюжетов и программ на разные вариации данной темы".

Так, в мае прошлого года в эфире телеканала "Россия-1", сообщает Татосова, вышла передача "Каникулы строгого режима. Специальный репортаж Анны Афанасьевой", а на телеканале "НТВ" — "Новые русские сенсации. Женский приговор олигарху". В программах ответчик Дерипаско (Полонская), указывает истец, публично опорочила её доброе имя и деловую репутацию, употребив ложные и унижающие выражения. Как следует из иска, ответчик обвинила адвоката в мошенничестве, предательстве и шпионаже, а также в связях с Полонским. При этом, сообщает адвокат, в отношении неё за период учебы и трудовой деятельности не поступали жалобы, выговоры или иные дисциплинарные взыскания.

По мнению заявителя, распространенные ответчиком сведения являются клеветой, не соответствуют действительности, подрывают профессиональные качества и крайне негативно характеризуют деловую репутацию. Более того, в результате незаконных действий ответчика клиент расторгнул с Татосовой договор об оказании юридических услуг.

Заявитель просила суд обязать ответчика Дерипаско (Полонскую) дать опровержение, а соответчиков ФГУП "ВГТРК" и АО "Телекомпания НТВ" произвести аналогичную телепередачу и транслировать её в эфир наряду с ответом истца в опровергающем выпуске, взыскать с Дерипаско компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и 500 тысяч рублей, с соответчиков — 500 тысяч рублей и 700 тысяч рублей соответственно, а также удалить программу с канала YouTube.

Бизнесмен обвиняется в крупном мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве двух жилых комплексов. Слушания по делу назначены на 7 ноября в Пресненском суде Москвы.

В августе прошлого года Полонский в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на свой арест сделал предложение своей возлюбленной Ольге Дерипаско, в июне этого года стало известно, что пара зарегистрировала отношения в СИЗО "Матросская тишина".

