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Мосгорсуд оставил под арестом имущество супруги экс-главы Коми Гайзера

Сюжет: Расследование дела о мошенничестве в Коми
Контекст
Теги: Мошенничество, Московский городской суд, Вячеслав Гайзер, Коми, Москва, Россия
15:44 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным постановление об аресте имущества супруги экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в мошенничестве и создании преступной группы, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений", — сказал собеседник агентства.

Как сообщают СМИ, арест был наложен на однокомнатную квартиру в Сыктывкаре, квартиру в Москве и гараж.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет РФ назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся экс-глава республики Гайзер, бывший заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов, экс-председатель Госсовета республики Игорь Ковзель, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов, а также предприниматели Лев Либинзон, Михаил Хрузин, Игорь Кудинов и ряд других фигурантов дела.

В августе один из фигурантов дела — гендиректор "Комижилстрой" Антон Фаерштейн — умер в московском СИЗО "Матросская тишина".

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Мосгорсуд оставил под арестом имущество супруги экс-главы Коми Гайзера

15:44 02/11/2016 Мосгорсуд признал законным постановление об аресте имущества супруги экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в мошенничестве и создании преступной группы, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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