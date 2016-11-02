Адвокаты Натальи Шариной выразили свое несогласие с обвинительным заключением

18:03 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя – РАПСИ, Олег Сивожелезов. Защита Директора Библиотеки Украинской литературы Натальи Шариной, которой инкриминируется возбуждение ненависти и вражды, а также растрата вверенного ей имущества, выразила свои претензии к обвинительному заключению, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала Мещанского суда Москвы.

Сегодня состоялось первое заседание по существу уголовного дела, в ходе которого прокурор зачитал обвинительное заключение, после чего подсудимая выразила несогласие с фактом своего уголовного преследования, также указав на неясность обвинения по статье 282 Уголовного кодекса "возбуждение ненависти и вражды".

Адвокаты Иван Павлов и Евгений Смирнов поддержали свою подзащитную и представили свои возражения по обвинительному заключению. В частности, было отмечено, что формулировка в обвинительном заключении не соответствует произнесенным на заседании словам прокурора.

"В обвинительном заключении не раскрыта объективная сторона инкриминируемого моему клиенту преступления. Не был указан способ совершения преступления, выраженный в конкретных действиях. Организация доступа к запрещенным книгам могла быть совершена путем издания приказа, устных указаний подчиненным, либо непосредственной расстановкой книг на полке. Мы так и не услышали, что из перечисленного имел в виду прокурор", - заявил Павлов, и добавил, что умысел подсудимой на совершение преступления предусмотренного статьей 282 УК РФ, также не был доказан.

Адвокат также назвал обвинения в растрате в части оплаты услуг адвокатов "циничными", поскольку указанные траты были согласованы с департаментом культуры Москвы, и имели цель обеспечить интересы библиотеки в связи с первыми обысками, состоявшимся в 2010-2011 годах.

Кроме того, Павлов сообщил, что защита намерена добиваться признания незаконным имевший место 28 октября 2015 года обыск в библиотеке.

"Дело давно сползло с правовых рельс на политические. Считаю, что суд не должен заниматься политикой", - подвел итог своему выступлению защитник.

После этого был проведен допрос представителя потерпевшей Натальи Видинеевой, которая в настоящее время выполняет обязанности директора "Библиотеки Украинской литературы". На заседании Видинеева подтвердила позицию потерпевшей стороны о том, что действиями подсудимой учреждению был причинен имущественный ущерб в размере почти 2,2 миллиона рублей.

Затем защита сообщила суду, что не готова к допросу свидетелей в настоящем заседании, в связи с чем слушания по делу были отложены до 23 ноября.

В октябре 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски. Официальный представитель СК сообщил, что была изъята печатная продукция, содержащая призывы к антироссийской и антирусской пропаганде. Директор библиотеки Наталья Шарина была помещена под домашний арест по обвинению в возбуждении национальной ненависти и вражды.

По версии следствия, в 2011–2015 годах Шарина распространяла среди посетителей книжные издания Дмитро Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию. Своими действиями, по мнению следствия, директор нарушила федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности". Сама Шарина вину не признает.

На предварительном заседании по уголовному делу суд до 28 апреля 2017 года продлил срок домашнего ареста подсудимой.