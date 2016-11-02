Суд взыскал 100 тыс руб с Жириновского в пользу Митволя

19:34 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Савеловский суд Москвы постановил взыскать с депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского 100 тысяч рублей в пользу политика Олега Митволя по гражданскому иску на один миллион рублей о защите чести и достоинства, сообщила в среду РАПСИ адвокат Зоя Матвеевская.

"Суд частично удовлетворил иск Митволя, признав не соответствующими действительности ряд высказываний Жириновского в ходе теледебатов, и постановил взыскать с Жириновского 100 тысяч рублей. В иске Митволя к ВГТРК суд отказал", - сказала собеседница агентства.

Поводом для подачи иска лидера партии "Зелёные" Олега Митволя к лидеру ЛДПР послужили теледебаты, в ходе которых Жириновский назвал Митволя "вором и мошенником". Данный эфир состоялся 23 августа 2016 года на телеканале "Россия 1" в программе "Выборы 2016 Дебаты". Митволь просил суд взыскать в его пользу компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.