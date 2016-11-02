Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
02/11/2016 20:02
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Суд взыскал 100 тыс руб с Жириновского в пользу Митволя

1/2
Теги: возмещение морального ущерба, Защита чести, достоинства и деловой репутации, Савеловский суд Москвы, Олег Митволь, Владимир Жириновский, Москва, Россия
19:34 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Савеловский суд Москвы постановил взыскать с депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского 100 тысяч рублей в пользу политика Олега Митволя по гражданскому иску на один миллион рублей о защите чести и достоинства, сообщила в среду РАПСИ адвокат Зоя Матвеевская.

"Суд частично удовлетворил иск Митволя, признав не соответствующими действительности ряд высказываний Жириновского в ходе теледебатов, и постановил взыскать с Жириновского 100 тысяч рублей. В иске Митволя к ВГТРК суд отказал", - сказала собеседница агентства.

Поводом для подачи иска лидера партии "Зелёные" Олега Митволя к лидеру ЛДПР послужили теледебаты, в ходе которых Жириновский назвал Митволя "вором и мошенником". Данный эфир состоялся 23 августа 2016 года на телеканале "Россия 1" в программе "Выборы 2016 Дебаты". Митволь просил суд взыскать в его пользу компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд взыскал 100 тыс руб с Жириновского в пользу Митволя

19:34 02/11/2016 Савеловский суд Москвы постановил взыскать с депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского 100 тысяч рублей в пользу политика Олега Митволя по гражданскому иску на один миллион рублей о защите чести и достоинства, сообщила в среду РАПСИ адвокат Зоя Матвеевская.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд взыскал 100 тыс руб с Жириновского в пользу Митволя

19:34 02/11/2016 Савеловский суд Москвы постановил взыскать с депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского 100 тысяч рублей в пользу политика Олега Митволя по гражданскому иску на один миллион рублей о защите чести и достоинства, сообщила в среду РАПСИ адвокат Зоя Матвеевская.

Адвокаты Натальи Шариной выразили свое несогласие с обвинительным заключением

18:03 02/11/2016 Защита Директора Библиотеки Украинской литературы Натальи Шариной, которой инкриминируется возбуждение ненависти и вражды, а также растрата вверенного ей имущества, выразила свои претензии к обвинительному заключению, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала Мещанского суда Москвы.

Суд продлил арест руководителей "Реновы" и "Т Плюс" по делу о коррупции

17:32 02/11/2016 Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей в отношении директора группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера по делу о даче взятки чиновникам Республики Коми, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера