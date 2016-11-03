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Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Ростуризма Амунца

Сюжет: Судебные разбирательства экс-сенатора Сергея Пугачева
Контекст
Теги: Мошенничество, Межпромбанк, Дмитрий Амунц, Москва, Россия
09:49 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя - РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста бывшего заместителя министра культуры, экс-замглавы Ростуризма и предпринимателя Дмитрия Амунца, обвиняемого в присвоении денежных средств в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Постановление Тверского суда Москвы от 28 октября 2016 года о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменений", - сказал собеседник агентства.

Согласно материалам следствия, Амунцу вменяется пособничество в присвоении 29 миллиардов рублей, выделенных ЗАО "Международный Промышленный Банк" в качестве беззалогового кредита Банком России, совершенное 2008-2009 годах в период нахождения на должности гендиректора ЗАО "ОПК Девелопмент".

По мнению следствия, Амунц действовал в рамках незаконной схемы, разработанной Сергеем Пугачевым - владельцем Международного Промышленного Банка. Другой участник "дела Пугачева" - Александр Диденко пошел на сделку со следствием, признал вину и был приговорен к трем годам заключения условно в июле 2015 года, однако в сентябре Мосгорсуд в апелляции заменил наказание на реальный срок.

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Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Ростуризма Амунца

09:49 03/11/2016 Мосгорсуд признал законным продление срока ареста бывшего заместителя министра культуры, экс-замглавы Ростуризма и предпринимателя Дмитрия Амунца, обвиняемого в присвоении денежных средств в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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