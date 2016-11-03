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На имущество экс-юриста ЮКОСа Ивлева, живущего в США, наложен арест

Контекст
Теги: растрата, ЮКОС, Басманный суд Москвы, Павел Ивлев, Москва, Россия
13:00 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество бывшего юриста ЮКОСа Павла Ивлева, проживающего в США, по делу о растрате и отмывании денежных средств, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманным судом Москвы 1 ноября вынесено постановление о наложении ареста на имущество Ивлева, а именно на 1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение - квартиру", — сказала собеседница агентства.

По версии следствия, экс-юрист в составе организованной группы под руководством бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 миллионов тонн нефти, принадлежащей предприятиям ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "Самаранефтегаз" и ОАО "Томскнефть ВНК". По предварительным данным, общая сумма похищенного составляет порядка 925 миллиардов рублей

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На имущество экс-юриста ЮКОСа Ивлева, живущего в США, наложен арест

13:00 03/11/2016 Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество бывшего юриста ЮКОСа Павла Ивлева, проживающего в США, по делу о растрате и отмывании денежных средств, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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