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Бывший и.о. главы угрозыска Ромашкин останется под арестом — Мосгорсуд

Сюжет: Дело Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой
Контекст
Теги: Московский городской суд, Москва, Россия
13:07 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника уголовного розыска ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина — фигуранта дела о перестрелке на Рочдельской улице, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Постановление Пресненского суда Москвы о продлении ареста Ромашкина оставлено без изменений", — сказал собеседник агентства.

Ромашкину предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).

После перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, в ходе которого экс-сотрудник КГБ Эдуард Буданцев из огнестрельного оружия застрелил двух человек, было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении Буданцева — по статье "убийство двух или более лиц", в отношении других участников конфликта, в том числе Андрея Кочуйкова, известного в криминальном мире как "Итальянец" — по статьям "вымогательство" и "хулиганство", в отношении полицейского Илидара Шакирова — по статье "халатность". Также по делу о вымогательстве под стражу был взят Захарий Калашов ("вор в законе" Шакро Молодой), именно он, как считает следствие, организовал вымогательство 8 миллионов рублей у владелицы указанного ресторана.

В середине декабря 2015 года возле ресторана, расположенного в центре Москвы, между группой из десяти человек произошла перестрелка, в результате которой в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин. Двое из них впоследствии скончались.

Вскоре после ареста Шакро Молодого были задержаны и заключены под стражу заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. При этом высокопоставленные сотрудники СК РФ отрицают свою связь с известным криминальным авторитетом.

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Бывший и.о. главы угрозыска Ромашкин останется под арестом — Мосгорсуд

13:07 03/11/2016 Мосгорсуд признал законным постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника уголовного розыска ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина — фигуранта дела о перестрелке на Рочдельской улице, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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