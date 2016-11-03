Суд арестовал обвиняемого во взяточничестве главу УИИ ФСИН Москвы

16:23 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Хамовнический суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 января 2017 года в отношении главы уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Евгения Вербецкого, обвиняемого в получении взятки, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого.

В обоснование заявленного ходатайства следователь отметил, что причастность Вербецкого к получению взятки подтверждается показаниями свидетелей, а также самого обвиняемого. Прокурор поддержала ходатайство и указала на то обстоятельство, что обвиняемый находится на руководящей должности, и соответственно, в силу своего положения имеет возможность влиять на ход расследования.

Сам Вербецкий возражал против избрания в его отношении самой суровой меры пресечения. При этом обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Адвокат Вербецкого также выступала против удовлетворения просьбы следователя и ходатайствовала о домашнем аресте для своего подзащитного, ссылаясь на наличие у него несовершеннолетней дочери и необходимость поддерживать больную мать на Украине. Также внимание суда было обращено на наличие у Вербецкого ряда серьезных проблем со здоровьем, включая прогрессирующий сахарный диабет, аутоимунное заболевание щитовидной железы, а также травму головы, полученную во время участия в боевых действиях.

Ранее Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве было возбуждено уголовное дело в отношении начальника федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Москве Евгения Вербецкого и его заместителя Романа Клименко. Сотрудникам учреждения ФСИН было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, Вербецкий и Клименко вступили в преступный сговор для получения взятки от начальника одного из филиалов учреждения, входящих в структуру УФСИН по городу Москве, за помощь в повышении в должности и покровительство по службе. Должностные лица были задержаны 1 ноября при получении денежных средств в служебном помещении, расположенном на улице Селезневская в Москве.