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Суд в Москве до 8 марта продлил арест экс-полковнику МВД Захарченко

Сюжет: Уголовное дело врио главы управления "Т" ГУЭБиПК МВД Захарченко
Контекст
Теги: Коррупция, ГУЭБиПК, МВД РФ, Московский городской суд, Москва, Россия
19:17 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя - РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы до 8 марта 2017 года продлил срок ареста бывшего временно исполняющего обязанности начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Министерства внутренних дел (МВД) России полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Продлить в отношении Захарченко Дмитрия Викторовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ и частью 3 статьи 294 УК РФ срок содержания под стражей до 8 марта 2017 года", — сказала собеседница агентства.

Ранее Могорсуд признал законным постановление суда первой инстанции о заключении обвиняемого под стражу.

Защита же в ходе заседания по избранию меры пресечения ходатайствовала перед Пресненским судом об избрании альтернативной меры пресечения - домашнего ареста или залога в размере 70 миллионов рублей.

Бывшему врио начальника управления начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере (статьи 285, 294 и 290 Уголовного кодекса РФ).

Сам Захарченко отрицает какое бы то ни было отношение к изъятым средствам. Адвокат Юрий Новиков подчеркивает, что размер инкриминируемой его подзащитному взятки составляет 7 миллионов рублей.

Управление "Т" ГУЭБиПК МВД, которое ранее возглавлял Захарченко, курирует топливно-энергетический блок.

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Суд в Москве до 8 марта продлил арест экс-полковнику МВД Захарченко

19:17 03/11/2016 Пресненский суд Москвы до 8 марта 2017 года продлил срок ареста бывшего временно исполняющего обязанности начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Министерства внутренних дел (МВД) России полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере.
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