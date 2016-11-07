Санкционирован арест еще одного экс-чиновника Спецстроя по делу о мошенничестве

10:18 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Бывший первый заместитель директора Спецстроя Александр Загорулько заключен под стражу в рамках уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов Минобороны РФ, сообщает газета "Коммерсант".

"Ходатайство следственного департамента МВД РФ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю директора Спецстроя Александру Загорулько… было рассмотрено Тверским судом Москвы 3 ноября", — говорится в публикации.

Как сообщают СМИ, в рамках этого дела также были заключены под стражу экс-заместитель главы Спецстроя Александр Буряков и бизнесмен Кадыр Караханов, которые, по некоторым данным, ранее занимали руководящие должности в компаниях "Монолитспецстрой" и "Промспецстрой Групп". Обоим фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве.

По данным следствия, Буряков, сговорившись с неустановленными следствием лицами, заключал с субподрядчиками договоры на строительство и реконструкцию девяти объектов Минобороны России. Так, по предварительным данным, в ходе строительства обвиняемый похитил порядка 450 миллионов рублей.