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Слушания по делу Полонского продолжатся 14 ноября

Сюжет: Дело Сергея Полонского
Контекст
Теги: Хищения, Пресненский суд Москвы, Сергей Полонский, Москва, Россия
17:36 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы 14 ноября продолжит слушания по делу в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Предварительное слушание отложили на 14 ноября", - сказала собеседница агентства. По ее словам, срок содержания под стражей Полонского был продлен на полгода.

В числе обвиняемых по делу проходят руководитель финансового департамента корпорации "Миракс Групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин.

Пресненский суд Москвы 8 августа уже проводил предварительные слушания по данному делу. Однако по итогам заседания судьей было принято решение о возврате в прокуратуру уголовного дела. Впоследствии Мосгорсуд признал данное постановление законным.

Как пояснила РАПСИ пресс-секретарь суда, такое решение было принято для квалификации действий обвиняемых как более тяжкого преступления и переквалификации действий обвиняемых со статьи "мошенничество в особо крупном размере" на "мошенничество, совершенное организованной группой лиц".

По версии следствия, Полонский, возглавлявший ранее одну из крупнейших в России строительных компаний "Миракс Групп", при пособничестве вышеупомянутых лиц похитил денежные средства граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов. В настоящее время предполагаемый ущерб от действий Полонского по эпизоду со строительством "Кутузовской мили" составляет 2,4 миллиарда рублей, по эпизоду с "Рублевской Ривьерой" — еще 256 миллионов рублей.

В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. По статье о мошенничестве бизнесмену грозит до 10 лет заключения. Экспертиза признала Полонского вменяемым.

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Слушания по делу Полонского продолжатся 14 ноября

17:36 07/11/2016 Пресненский суд Москвы 14 ноября продолжит слушания по делу в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
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