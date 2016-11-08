Мосгорсуд оставил под стражей фигурантов дела Гайзера

Евгения Соколова, РАПСИ

11:45 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера и других фигурантов дела о коррупции, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Адвокаты Гайзера полагают, что следствие пытается найти новые обстоятельства и факты по делу, так как в течение 14 месяцев подтверждений обвинения так и не предоставлены защите и суду.

На заседании представитель следствия сообщил, что причастность Гайзера к инкриминируемым ему преступлениям подтверждается показаниями свидетелей, а также результатами оперативно-розыскных мероприятий, однако самих показаний и результатов мероприятий суду сегодня и за год не представил.

Так, экс-глава республики Коми Вячеслав Гайзер, экс-председатель Госсовета республики Игорь Ковзель и предприниматель Лев Либинзон останутся под стражей до 19 декабря 2016 года; экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов – до 20 декабря 2016 года.

Так, экс-глава республики Коми Вячеслав Гайзер, экс-председатель Госсовета республики Игорь Ковзель, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов, а также предприниматель Лев Либинзон останутся под стражей до 19 декабря 2016 года.

Адвокаты обвиняемых выступали за отмену ранее вынесенного решения и просили суд изменить меру пресечения фигурантам дела на более мягкую, а именно на домашний арест. Также защитник Чернова Карен Гиголян просил суд о залоге размером в 6,5 миллиона рублей для своего подзащитного.

Сторона гособвинения не согласилась с доводами апелляционных жалоб защиты и просила суд оставить без изменения решение о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет РФ назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся экс-глава республики Вячеслав Гайзер, бывший заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов, экс-председатель Госсовета республики Игорь Ковзель, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов, а также предприниматели Лев Либинзон, Михаил Хрузин, Игорь Кудинов и ряд других фигурантов дела.

В августе один из фигурантов дела - гендиректор "Комижилстрой" Антон Фаерштейн - умер в московском СИЗО "Матросская тишина".

Как сообщалось ранее, в начале сентября 2016 года в рамках данного уголовного дела были арестованы генеральный директор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер и директор группы компании "Ренова" Евгений Ольховик. Местонахождение ещё одного фигуранта дела – бывшего главы "Вымпелкома" Михаила Слободина – устанавливается; судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заочного ареста.