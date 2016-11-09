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Юрист Аэрофлота рассказал о перечислении денег компании в Швейцарию

Теги: Хищения, Савеловский суд Москвы, Аэрофлот, Москва, Россия
13:16 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Бывший глава международного отдела правового департамента ОАО "Аэрофлот" Николай Остроумов в ходе допроса по делу о хищениях в авиакомпании рассказал о соглашении со швейцарской компанией Forus об использовании ее счетов для перевода денег, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала Савёловского суда Москвы.

Сегодня в качестве свидетеля стороны обвинения был допрошен Остроумов. Он подтвердил ранее данные показания, касающиеся обстоятельств его работы юристом-международником в "Аэрофлоте" в середине 1990-х годов.

Юрист рассказал о том, что по просьбе высокопоставленных сотрудников, заведовавших финансами авиакомпании, подписывал письменное заключение о законности дополнения к соглашению между "Аэрофлотом" и "Alitalia".

"Согласно указанному дополнению к соглашению, предназначавшиеся Аэрофлоту средства в рамках взаиморасчетов с Алиталия, направлялись на счета расположенной в Швейцарии компании Forus", — сообщил Остроумов.

При этом свидетель лично не был знаком с главными фигурантами уголовного дела — первым заместителем гендиректора Аэрофлота Николаем Глушковым и Борисом Березовским. Остроумов также пояснил, что после назначения гендиректором Аэрофлота Евгения Шапошникова (в 1995 году) ходили слухи о приходе в компанию людей Березовского, а в прессе были публикации на данную тему.

Ранее СМИ сообщали о том, что бывшему заместителю гендиректора Аэрофлота Николаю Глушкову, который в настоящее время скрывается от следствия, предъявлено заочное обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, в 1990-х годах Глушков вступил в преступный сговор с Борисом Березовским и убедил руководство авиакомпании взять крупные денежные займы для оздоровления компании; впоследствии полученные средства были похищены. Гособвинение оценивает причиненный "Аэрофлоту" ущерб в 122,5 миллиона долларов США, в 2010 компания была признана потерпевшей стороной по делу.

Со швейцарской компанией Forus связывают мошеннический вывод денежных средств из "Аэрофлота".

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Юрист Аэрофлота рассказал о перечислении денег компании в Швейцарию

13:16 09/11/2016 Бывший глава международного отдела правового департамента ОАО "Аэрофлот" Николай Остроумов в ходе допроса по делу о хищениях в авиакомпании рассказал о соглашении со швейцарской компанией Forus об использовании ее счетов для перевода денег, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала Савёловского суда Москвы.
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