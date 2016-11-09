"Новая газета" обжаловала решение суда по иску главы "Роснефти" Игоря Сечина

15:01 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Представители "Новой газеты" обжаловали решение суда об опровержении содержащиеся в статье "Секрет "Принцессы Ольги" сведений и выводов о возможной связи главы "Роснефти" Игоря Сечина и его супруги Ольги Сечиной с дорогой яхтой, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманный суд поступила апелляционная жалоба представителя "Новой газеты" на решение суда по иску Сечина. Дата и время рассмотрения жалобы в настоящее время не назначены", — сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, Басманный суд удовлетворил исковые требования Сечина о защите чести и достоинства, заявленные к "Новой Газете" и журналисту Роману Анину (автору расследования) из-за публикации о яхте "Святая Принцесса Ольга". Стороны по делу отказались урегулировать возникший спор путем заключения мирового соглашения.

По мнению истца, публикациями в печатном издании и на двух интернет-ресурсах ответчиком распространялись не соответствующее действительности сведения, содержащие утверждения в скрытой форме. Представители Сечина утверждали, что распространяемая "Новой газетой" информация о связи главы "Роснефти" и его жены с роскошной яхтой (в том числе возможное нахождение судна в собственности одного из супругов), заявления о том, что руководитель компании скрывает имущество своей семьи от декларирования и живет не по доходам порочат честь, достоинство, деловую репутацию и доброе имя истца.

В начале сентября Басманный суд Москвы вернул аналогичный иск Ольги Сечиной к "Новой газете" из-за не устраненных в полном объёме недостатков.