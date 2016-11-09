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Суд до 14 марта продлил арест экс-главы отдела ГБУ "Ритуал" Чабуева

Сюжет: Процесс по делу о массовой драке на Хованском кладбище в Москве
Контекст
Теги: Убийство, Пресненский суд Москвы, Москва, Россия
17:24 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Пресненский суд Москвы продлил до 14 марта срок содержания под стражей в отношении руководителя территориального отделения № 3 ГБУ "Ритуал" Юрия Чабуева, обвиняемого в убийстве, незаконном обороте оружия и хулиганстве по делу о массовой драке на Хованском кладбище, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина. 

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого.

На этот же срок суд продлил ранее избранную меру пресечения в отношении ещё пяти фигурантов дела, а именно: Козлова Сергея, Колесникова Владимира, Вадуева Эльбека, Мошенко Никиты, Хаджиханова Артура.

По делу в качестве обвиняемых проходят 14 человек, в числе которых начальник территориального отделения № 3 ГБУ "Ритуал" Юрий Чабуев и бывший сотрудник патрульно-постовой службы отдела полиции по району Хамовники Никита Мошенко.

Чабуеву, который руководил подразделением "Ритуала", обслуживающим Хованское кладбище, вменяется убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, незаконный оборот оружия и хулиганство, однако он не признает своей вины. Как ранее заявили адвокаты обвиняемого, Чабуев всячески пытался остановить конфликт, в том числе путем обращения в правоохранительные органы.

По данным столичного главка МВД, 14 мая на крупнейшем в Москве Хованском кладбище произошла драка, в которой участвовали порядка 200 человек, задержаны и доставлены в полицию были 112 участников инцидента. Погибли три человека. По предварительной информации, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.

 

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Суд до 14 марта продлил арест экс-главы отдела ГБУ "Ритуал" Чабуева

17:24 09/11/2016 Пресненский суд Москвы продлил до 14 марта срок содержания под стражей в отношении руководителя территориального отделения № 3 ГБУ «Ритуал» Юрия Чабуева, обвиняемого в убийстве, незаконном обороте оружия и хулиганстве по делу о массовой драке на Хованском кладбище, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
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