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Суд признал законным продление ареста замминистра культуры Пирумова

Сюжет: Расследование "дела реставраторов" в Минкультуры РФ
Контекст
Теги: Московский городской суд, Григорий Пирумов, Москва, Россия
11:46 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищении около 100 миллионов рублей, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты обвиняемого и оставил без изменений решение Лефортовского суда Москвы, согласно которому Пирумов останется под арестом до 15 декабря 2016 года.

В начале судебного заседания прокурор подал ходатайство о приобщении к материалам дела копии протокола дополнительного допроса обвиняемого от 19 октября 2016 года. Суд ходатайство удовлетворил.

Представленные документы, по мнению стороны обвинения, свидетельствуют о том, что Пирумов признает вину в инкриминируемых ему деяниях.

Адвокат Пирумова просил суд отменить постановление суда первой инстанции и изменить меру пресечения в отношении своего подзащитного на более мягкую, а именно на домашний арест. Сторона гособвинения в свою очередь не согласилась с доводами защиты и просила суд оставить без изменений постановление Лефортовского суда Москвы.

В рамках дела обвинение предъявлено директору компании "БалтСтрой" Дмитрию Сергееву, директору департамента имущества и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо, предпринимателю Никите Колесникову, а также управляющему компании "БалтСтрой" Александру Коченову.

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело в отношении некоторых руководящих работников Министерства культуры РФ и ряда предпринимателей, подозреваемых в хищении государственных денежных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове.

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Суд признал законным продление ареста замминистра культуры Пирумова

11:46 10/11/2016 Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищении около 100 миллионов рублей, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.
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