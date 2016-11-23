Фигурант дела о незаконном референдуме заявил отвод судье

13:40 23/11/2016

МОСКВА, 22 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Публицист Юрий Мухин, фигурант дела о незаконном референдуме, обвиняемый наряду с журналистом РБК Александром Соколовым, а также гражданскими активистами Кириллом Барабашом и Валерием Парфеновым в организации деятельности экстремистской организации, заявил отвод председательствующему судье, передаёт корреспондент РАПСИ из зала Тверского суда Москвы.

В среду начались слушания по существу уголовного дела.

"Заявляю отвод федеральному судье Алексею Криворучко", — сказал Мухин.

Как ранее рассказал РАПСИ Мухин, суть обвинительного заключения размыта и не понятна. "Нас обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. В обвинительном заключении нет ни малейшего упоминания о законе о референдуме, так как ни одного пункта этого закона мы не нарушили", — сказал он. Как пояснил обвиняемый, он и другие фигуранты дела действительно являлись участниками Инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ИГПР ЗОВ), которая, по мнению следствия, продолжила деятельность запрещённой организации "Армия воли народа" (АВН). "Однако Межрегиональное общественное движение "За ответственную власть" (МОД ЗОВ) было организовано за три года до закрытия АВН, а создавать инициативную группу по проведению референдума оно начало ещё в 2010 году", — заключил Мухин.

Суд ходатайство об отводе отклонил.

Соколову, Парфенову и Барабашу вменяется в вину продолжение деятельности запрещенной в 2010 году организации "Армия воли народа" (АВН), которую ранее возглавлял публицист Мухин. После запрета АВН была создана инициативная группа по проведению референдума "За ответственную власть", которая объявила своей целью проведение референдума для введения прямой ответственности власти перед народом на уровне Конституции.

По мнению Следственного комитета, инициативная группа "За ответственную власть" фактически продолжила деятельность запрещенной АВН, а истинной целью Мухина и его сторонников было "расшатывание политической обстановки в сторону нестабильности и смене существующей власти нелегальным путем", в связи с чем в прошлом году было возбуждено уголовное дело по статье 282.2 Уголовного кодекса РФ — организация деятельности экстремистской организации.