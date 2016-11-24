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Уличная "гонщица" Багдасарян будет отбывать наказание, работая дворником

Контекст
Теги: Транспорт, Москва, Россия
19:22 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ. Участница скандальных «гонок» на Gelandewagen Мара Багдасарян, которой суд за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения назначил обязательные работы, будет работать дворником в столичном районе Сокол, сообщил РАПСИ пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

"В судебный участок мирового судьи от службы судебных приставов поступила информация, что в связи с назначенными Багдасарян административными наказаниями в виде обязательных работ для нее были выбраны работы в качестве дворника в районе Сокол", - пояснил собеседник агентства.

Ранее Мировой судья судебного участка 352, исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка 353, признал "уличную гонщицу" виновной в неоднократном нарушении части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных нарушениях "Неуплата административного штрафа в установленный срок".

За восемь дней заседаний в мировом суде нарушительнице было назначено 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 139 тысяч рублей. Кроме того, девушка была подвергнута наказанию в виде 24 суток административного ареста, 10 из которых она уже отбыла.

По сообщению Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве, Багдасарян была задержана 6 ноября на Ленинском проспекте — сотрудники госавтоинспекции выписали ей административный штраф за припаркованный на тротуаре автомобиль. При этом в ходе проверки документов водителя по базе данных было обнаружено, что за девушкой числится около 16 неоплаченных штрафов за нарушения.

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Уличная "гонщица" Багдасарян будет отбывать наказание, работая дворником

19:22 24/11/2016 Участница скандальных «гонок» на Gelandewagen Мара Багдасарян, которой суд за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения назначил обязательные работы, будет работать дворником в столичном районе Сокол, сообщил РАПСИ пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.
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