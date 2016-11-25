Защита обвиняемого в захвате заложников в банке обжаловала продление его ареста

РАПСИ, Людмила Кленько

13:25 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Защита бизнесмена Арама Петросяна, обвиняемого в терроризме и захвате заложников в столичном отделении "Ситибанка" на Большой Никитской улице, обжаловала продление срока его ареста до 24 февраля, сообщил РАПСИ адвокат Станислав Мальцев.

"В своей апелляционной жалобе на постановление Пресненского суда Москвы от 22 ноября мы просим Московский городской суд изменить меру пресечения, избранную в отношении нашего подзащитного, на домашний арест", — пояснил защитник.

Как следует из материалов дела, вечером 24 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из отделений столичных банков неизвестный мужчина удерживает заложников. По версии следствия, Петросян проследовал в банк, расположенный по улице Большая Никитская, где удерживал четырех человек и угрожал взрывом прямоугольного предмета, похожего на взрывное устройство, находящегося у него на груди. По истечении нескольких часов мужчина отпустил всех заложников и вышел из здания. Как после сообщало следствие, в ходе допроса Петросян пояснил, что хотел привлечь внимание к своей проблеме и в действительности убивать заложников не хотел. Он полностью признал вину и дал изобличающие показания в совершении инкриминируемого ему преступления.

Действия Петросяна квалифицированы частью 2 статьи 206 УК РФ (захват заложников), кроме того мужчине было предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ "терроризм", с которым он не согласен. Эксперты признали его вменяемым.

С точки зрения законодателя, вина по статье "терроризм" устанавливается исходя из субъективного мнения потерпевших. Поскольку они считали, что взрывное устройство настоящим.