Националист Марцинкевич отрицает вину в нападениях на наркоторговцев
Контекст
МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Националист Максим Марцинкевич, известный под прозвищем Тесак, отрицает свою вину в возбуждении ненависти и вражды, разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, сообщили РАПСИ в Хамовническом суде Москвы.
В пятницу суд приступил к слушаниям по существу уголовного дела в отношении Марцинкевича и еще девяти фигурантов, участников движения "Реструкт".
По версии следствия, под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013–2014 годах группа молодых людей нападала на граждан в Москве, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. При этом потерпевших подвергали избиению, отбирали у них вещи, а также публично обливали красящими веществами.
Как полагает следствие, Марцинкевич и его сообщники причастны к нападениям на восьмерых граждан, один из которых от полученных телесных повреждений скончался.
Подсудимые заключены под стражу, срок которой ранее был продлен до 17 апреля.
Марцинкевич — пропагандист неонацистской идеологии, также был участником движения "Реструкт" и лидером скандального проекта "Оккупай-педофиляй", заявленной целью которого является борьба с педофилами.
Ранее он был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам он получил 3,5 года лишения свободы.