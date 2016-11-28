Суд рассмотрит жалобу на домашний арест экс-министра Улюкаева в его отсутствие

10:34 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев попросил Московский городской суд рассмотреть в его отсутствие апелляционную жалобу на избрание в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщила в понедельник РАПСИ пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Улюкаев заявил ходатайство о рассмотрении жалобы в его отсутствие", - сообщили в суде.

Ходатайство следствия о домашнем аресте Улюкаева было удовлетворено Басманным судом Москвы 15 ноября. Защита обвиняемого считает, что ему может быть избрана иная, более мягкая мера пресечения.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), было возбуждено в отношении Улюкаева Главным следственным управлением по расследованию особо важных дел 15 ноября. В тот же день следствие ему предъявило обвинение и обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста. По решению суда, Улюкаев был помещен под домашний арест на 2 месяца, всего до 15 января 2017 года.

Как полагает следствие, обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября этого года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50 процентов. Сам Улюкаев свою вину отрицает, сообщил следователь в суде в ходе рассмотрения вопроса об избрании министру меры пресечения.

Вечером 15 ноября Президент России Владимир Путин освободил своим Указом Улюкаева от должности Министра экономического развития РФ в связи с утратой доверия.