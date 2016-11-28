Рейтинг@Mail.ru
 
28/11/2016 16:13
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Суд рассмотрит жалобу на домашний арест экс-министра Улюкаева в его отсутствие

Сюжет: Уголовное дело Алексея Улюкаева
Контекст
Теги: Коррупция, Московский городской суд, Алексей Улюкаев, Москва, Россия
10:34 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев попросил Московский городской суд рассмотреть в его отсутствие апелляционную жалобу на избрание в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщила в понедельник РАПСИ пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. 

"Улюкаев заявил ходатайство о рассмотрении жалобы в его отсутствие", - сообщили в суде.

Ходатайство следствия о домашнем аресте Улюкаева было удовлетворено Басманным судом Москвы 15 ноября. Защита обвиняемого считает, что ему может быть избрана иная, более мягкая мера пресечения.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), было возбуждено в отношении Улюкаева Главным следственным управлением по расследованию особо важных дел 15 ноября. В тот же день следствие ему предъявило обвинение и обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста. По решению суда, Улюкаев был помещен под домашний арест на 2 месяца, всего до 15 января 2017 года.

Как полагает следствие, обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября этого года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50 процентов. Сам Улюкаев свою вину отрицает, сообщил следователь в суде в ходе рассмотрения вопроса об избрании министру меры пресечения.

Вечером 15 ноября Президент России Владимир Путин освободил своим Указом Улюкаева от должности Министра экономического развития РФ в связи с утратой доверия.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд рассмотрит жалобу на домашний арест экс-министра Улюкаева в его отсутствие

10:34 28/11/2016 Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев попросил Московский городской суд рассмотреть в его отсутствие апелляционную жалобу на избрание в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщила в понедельник РАПСИ пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Янукович заявил, что не отдавал приказ о расстреле митингующих в 2014 году

15:47 28/11/2016 Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил в понедельник в ходе своего выступления в качестве свидетеля по делу о событиях в центре Киева в 2013–2014 годах, что он не отдавал приказ о применении представителями правоохранительных органов оружия для разгона участников массовых беспорядков.

Суд продлил до 10 мая срок ареста фигуранту "болотного дела" Бученкову

16:11 28/11/2016 Московский городской суд продлил до 6 марта 2017 года срок содержания под стражей в отношении фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года Дмитрия Бученкова, сообщила РАПСИ его адвокат Светлана Сидоркина.

Компания Google подала в арбитраж Москвы очередной иск к ФАС РФ

15:25 28/11/2016 Компании Google Ireland Limited и Google Inc подали заявление в Арбитражный суд Москвы к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, говорится в материалах суда.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера