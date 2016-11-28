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Мосгорсуд оставил экс-министра Алексея Улюкаева под домашним арестом

Сюжет: Уголовное дело Алексея Улюкаева
Контекст
Теги: Коррупция, Московский городской суд, Алексей Улюкаев, Москва, Россия
11:57 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Московский городской суд оставил бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, под домашним арестом, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба защиты обвиняемого на постановление Басманного суда, в соответствии с которым ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 15 января 2017 года.

По ходатайству Улюкаева рассмотрение жалобы проходило в его отсутствие.

В апелляционной жалобе были заявлены доводы о незаконности задержания чиновника. В частности, указывалось, что Улюкаев фактически был задержан 14 ноября в 17:25, при этом защитники были допущены к задержанному лишь в 9:15 утра 15 ноября, и первый допрос проходил без адвокатов.

"При выезде из офиса "Роснефти" вечером 14 ноября машина Улюкаева была блокирована сотрудниками Федеральной службы безопасности, и с этого момента он потерял свободу действий — не мог покинуть офис компании, и ему не было разрешено пользоваться средствами связи. Следует отметить, что сотрудники ФСБ грубо нарушили нормы уголовно-процессуального права, оформив его задержание в виде протокола осмотра происшествия, и совершенно непонятно на каком основании и в каком статусе мой подзащитный участвовал в "псевдоосмотре", который завершился 14 ноября в 23:30", — заявил адвокат Тимофей Гриднев.

По мнению защитника, в действиях правоохранительных органов усматривается превышение должностных полномочий.

Адвокат также отметил, что Улюкаев, не будучи фактически задержанным, с 0:00 до 2:00 15 ноября, когда было оформлено задержание подозреваемого, удерживался в здании СК РФ, лишенный связи с внешним миром. На заседании Гриднев сообщил, что экс-министру удалось позвонить супруге и попросить вызвать адвокатов лишь в 5 часов утра, однако его допрос все же начался без защитников.

Защитник обвиняемого упомянул о том, что за время содержания под домашним арестом у экс-министра случился гипертонический криз, в связи с чем была заявлена просьба разрешить медработникам совершать плановые визиты Улюкаева, а также разрешить экс-министру ежедневные прогулки.

Гриднев также выразил пожелание, чтобы его клиенту разрешили общаться с прессой, и чтобы защита получила возможность доводить свою позицию по делу до представителей общественности и средств массовой информации.

Присутствовавший на заседании следователь Роман Нестеров выразил мнение, что нарушений прав Улюкаева в ходе его задержания и допроса не было, отметив, что до настоящего времени жалоб не действия правоохранительных органов не поступало. Кроме того, Нестеров возражал против предоставления экс-министру возможности совершения прогулок, мотивируя это возможными нежелательными последствиями в виде неконтролируемого общения обвиняемого с представителями прессы.

Представители следствия и прокуратуры просили суд оставить постановление Басманного суда без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), было возбуждено в отношении Улюкаева Главным следственным управлением по расследованию особо важных дел 15 ноября. В тот же день следствие ему предъявило обвинение и обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста. По решению суда, Улюкаев был помещен под домашний арест на 2 месяца. РАПСИ вело текстовую трансляцию из зала суда.

Как полагает следствие, обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября этого года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50 процентов. Сам Улюкаев свою вину отрицает, сообщил следователь в суде в ходе рассмотрения вопроса об избрании министру меры пресечения.

Вечером 15 ноября Президент России Владимир Путин освободил своим Указом Улюкаева от должности Министра экономического развития РФ в связи с утратой доверия.

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Мосгорсуд оставил экс-министра Алексея Улюкаева под домашним арестом

11:57 28/11/2016 Московский городской суд оставил бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, под домашним арестом, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.
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