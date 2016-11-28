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Журналист Сущенко, обвиняемый в шпионаже, останется под арестом до 30 января

Контекст
Теги: Государственная тайна, Шпионаж, Лефортовский суд Москвы, Роман Сущенко, Москва, Россия
13:22 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Лефортовский суд Москвы до 30 января 2017 года продлил срок содержания под стражей в отношении украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей в отношении Сущенко до 30 января 2017 года", — огласил суд. 

Вопрос о продлении меры пресечения рассматривался в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры, так как дело маркировано грифом "секретно".

"Прошу рассмотреть заявленное ходатайство следствия в закрытом режиме, так как иное может повлечь разглашение государственной тайны", — сказала прокурор.

Адвокат Марк Фейгин и его подзащитный возражали против закрытия судебного процесса. Так, Фейгин мотивировал свою точку зрения присутствием в суде консула Украины в Москве, а также подчеркнул невозможность разглашения каких-либо секретных сведений в заседании, так как в настоящее время дело не рассматривается по существу.

Ранее Лефортовский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сущенко по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж).

По данным ФСБ, гражданин Украины "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Агентство "Укринформ" также подтвердило, что Сущенко работает в издании корреспондентом начиная с 2002 года. С 2010 года Сущенко, по заявлению агентства, работал собственным корреспондентом "Укринформ" во Франции. В издании настаивают на том, что Сущенко в настоящее время находится в отпуске и его приезд в Москву не связан с заданием редакции. При этом в "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже в адрес корреспондента, назвав его "журналистом с многолетней безупречной профессиональной репутацией".

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Журналист Сущенко, обвиняемый в шпионаже, останется под арестом до 30 января

13:22 28/11/2016 Лефортовский суд Москвы до 30 января 2017 года продлил срок содержания под стражей в отношении украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
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