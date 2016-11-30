Рейтинг@Mail.ru
 
30/11/2016 14:31
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Суд вновь отложил рассмотрение жалобы Трунова на лишение адвокатского статуса

Контекст
Теги: Адвокатура и нотариат, Лефортовский суд Москвы, Игорь Трунов, Москва, Россия
10:48 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя - РАПСИ, Евгения Соколова. Лефортовский суд Москвы 7 декабря продолжит рассмотрение по существу иска Игоря Трунова, требующего признать незаконным и отменить решение Совета Адвокатской палаты Московской области о лишении его статуса адвоката, передаёт в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Сторона истца просила суд об отложении судебного разбирательства, чтобы ознакомиться с письменными возражениями ответчика. По словам представителя Трунова, он и его доверитель минувшую ночь провели без сна в связи с тем, что Трунов был задержан по подозрению в вымогательстве денег у Певца Филиппа Киркорова.

Заявитель просит признать незаконным и отменить решение Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Московской области о наличии в его действиях (бездействии) нарушений, в соответствии с которым он лишен статуса адвоката. Кроме того, Трунов также просит суд восстановить его членство в Адвокатской палате Московской области.

"Решение достаточно странное и неожиданное для меня, потому что дисциплинарным проступком признали мою общественную деятельность. Я выступал на пресс-конференции и говорил о проблемах, которые существуют в обществе, в частности о коррупции в адвокатуре. Именно это выступление на публичной площадке Совет признал дисциплинарным проступком на основании кодекса профессиональной деятельности. Но кодекс никак не регламентирует публичную, общественную деятельность. Поэтому я думаю, это, конечно, не только адвокатское решение, но тут есть и политическая составляющая", — ранее комментировал решение коллегии заявитель.

Трунов в последнее время представлял потерпевших по ряду резонансных дел, в том числе по делам о терактах в аэропорту "Домодедово" и о крушении самолета над Синаем. Собеседник агентства пояснил, что теперь не сможет участвовать в этих уголовных делах в качестве представителя потерпевших.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд вновь отложил рассмотрение жалобы Трунова на лишение адвокатского статуса

10:48 30/11/2016 Лефортовский суд Москвы 7 декабря продолжит рассмотрение по существу иска Игоря Трунова, требующего признать незаконным и отменить решение Совета Адвокатской палаты Московской области о лишении его статуса адвоката, передаёт в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

В ГД поступил проект о создании должности уполномоченного по защите животных

13:46 30/11/2016 В Госдуму поступил законопроект об учреждении должности уполномоченного по защите животных в РФ, говорится в материалах нижней палаты парламента.

Суд ЕС частично удовлетворил жалобу Ротенберга на санкции

12:13 30/11/2016 Суд Европейского Союза (ЕС) в Люксембурге частично удовлетворил жалобу Аркадия Ротенберга, аннулировав действие введенных в отношении него санкций в период с июля 2014 года по март 2015 года.

Осужденная за мошенничество подозревается в попытке отравить судью ртутью

13:51 30/11/2016 Следствие подозревает осужденную за мошенничество Хафизу Ахматшину в том, что по её инициативе у кабинета председателя Петроградского районного суда Петербурга Ольги Саулькиной было разлито 300 граммов ртути, сообщили в среду РАПСИ в Следственном комитете (СК) РФ.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера