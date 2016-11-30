Суд вновь отложил рассмотрение жалобы Трунова на лишение адвокатского статуса

10:48 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя - РАПСИ, Евгения Соколова. Лефортовский суд Москвы 7 декабря продолжит рассмотрение по существу иска Игоря Трунова, требующего признать незаконным и отменить решение Совета Адвокатской палаты Московской области о лишении его статуса адвоката, передаёт в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Сторона истца просила суд об отложении судебного разбирательства, чтобы ознакомиться с письменными возражениями ответчика. По словам представителя Трунова, он и его доверитель минувшую ночь провели без сна в связи с тем, что Трунов был задержан по подозрению в вымогательстве денег у Певца Филиппа Киркорова.

Заявитель просит признать незаконным и отменить решение Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Московской области о наличии в его действиях (бездействии) нарушений, в соответствии с которым он лишен статуса адвоката. Кроме того, Трунов также просит суд восстановить его членство в Адвокатской палате Московской области.

"Решение достаточно странное и неожиданное для меня, потому что дисциплинарным проступком признали мою общественную деятельность. Я выступал на пресс-конференции и говорил о проблемах, которые существуют в обществе, в частности о коррупции в адвокатуре. Именно это выступление на публичной площадке Совет признал дисциплинарным проступком на основании кодекса профессиональной деятельности. Но кодекс никак не регламентирует публичную, общественную деятельность. Поэтому я думаю, это, конечно, не только адвокатское решение, но тут есть и политическая составляющая", — ранее комментировал решение коллегии заявитель.

Трунов в последнее время представлял потерпевших по ряду резонансных дел, в том числе по делам о терактах в аэропорту "Домодедово" и о крушении самолета над Синаем. Собеседник агентства пояснил, что теперь не сможет участвовать в этих уголовных делах в качестве представителя потерпевших.