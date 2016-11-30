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Следствие просит продлить срок домашнего ареста экс-главы Коми Торлопова

Сюжет: Расследование дела о мошенничестве в Коми
Контекст
Теги: Мошенничество, Басманный суд Москвы, Владимир Торлопов, Москва, Россия
11:45 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Басманный суд Москвы 1 декабря рассмотрит вопрос о продлении срока домашнего ареста в отношении бывшего главы Коми Владимира Торлопова, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов о продлении домашнего ареста в отношении обвиняемого Торлопова на 3 месяца, то есть до 6 марта 2017 года. Судебное заседание назначено на 1 декабря", — сказала собеседница агентства.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми и некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находится экс-глава Коми Гайзер (2010–2015). Торлопов был предшественником Гайзера на должности главы Республики (2002–2010).

 

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Следствие просит продлить срок домашнего ареста экс-главы Коми Торлопова

11:45 30/11/2016 Басманный суд Москвы 1 декабря рассмотрит вопрос о продлении срока домашнего ареста в отношении бывшего главы Коми Владимира Торлопова, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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